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緩刑犯帶槍參加槍擊案紀念會還上膛10發子彈 被警逮捕

記者劉先進／舊金山報導
舊金山司法部門一直在打擊繳獲槍枝。（取自警局推特）
舊金山司法部門一直在打擊繳獲槍枝。（取自警局推特）

舊金山地檢長謝安宜本周表示，經過陪審團的審判，23歲的緩刑犯李卡多（Ari Liccardo）被判有罪，罪名是作為重罪犯持有槍枝，並將上膛槍枝攜帶到最近一場槍擊案的受害者紀念會上。最終被執勤警員認出逮捕。陪審團認定李卡多所有罪名成立。他將面臨三年監禁。

李卡多被判犯有作為重罪犯持有槍枝罪、在車內攜帶隱藏槍枝罪、身為已定罪者攜帶裝有子彈的槍枝罪和作為違禁人員持有槍枝罪。

2022年4月6日，查莫斯（Alice Chalmers）遊樂場舉行和平悼念活動，緬懷三天前該地區槍擊案的受害者。大約晚上8時，舊金山警察局的警員在悼念活動現場維持秩序，認出李卡多是緩刑犯，隨即上前搜查他的人身和汽車。作為一名被判緩刑的重罪犯，他被禁止持有槍枝。警官在其汽車的雜物箱，發現了一把功能齊全的槍枝，裡面裝有10發子彈。且他將車直接停在紀念碑前。後來從槍枝上發現了李卡多的指紋。

檢察官伯恩斯（Josiah Bournes）成功起訴了李卡多。伯恩斯說，被告的決定危及查莫斯（Alice Chalmers）地區的每一個人，包括參加悼念活動的人以及在公共公園和遊樂場的人。他感謝陪審團的服務和對證據的認真考慮。

謝安宜表示，陪審團的判決讓李卡多承擔責任，並發出一個資訊，舊金山人不會容忍違反常理的槍枝政策。「我們的槍枝政策旨在保護所有人的安全，不讓槍枝落入不該擁有槍枝的人手中。」

李卡多將面臨三年監禁。量刑時間定於2023年8月11日。

舊金山 槍擊 個資

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