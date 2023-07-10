矽谷媽古法手作蠶絲扇 蠶絲製品創意多

可愛的蠶繭髮飾做法簡單，推薦給新手家長嘗試。(受訪者提供)

養蠶寶寶是許多人的童年回憶，更是育兒家庭的共同回憶，一些學校鼓勵學童養蠶觀察自然生態，還能透過取蠶絲製作不同的工藝品。一位在南灣育有雙寶的媽媽Joanna，抓緊春蠶準備結蛹的季節，重現製作古法蠶絲扇。還發想出更多蠶絲的親子 創作應用，將養蠶的自然觀察，延伸出更多有趣的體驗。

為製作蠶絲扇，Joanna參考許多製扇資料，從網路購買的紙扇中泡水重新取得竹扇架。Joanna表示，蠶絲扇做法的困難之處在於，蠶寶寶在蠶絲扇上結絲時，會不時掉落。需隨時注意蠶寶寶的走位，重新調整後繼續結絲。經過四到五天後，春蠶在扇骨結上薄薄的絲層後，蠶絲扇就初步成型，最後再加上繡花稍微點綴，古法蠶絲扇便製作完成。

在成功製作蠶絲扇後，她又興起將剩餘的蠶絲製作成蠶絲皂，並表示，之前曾使用蠶絲蛋白洗臉，對皮膚有保濕與清潔的功效。這次決定用羊奶做為蠶絲皂的基底，製作成手工蠶絲皂，不僅供應家中的肥皂使用，還能保養肌膚，一舉兩得。

如果擔心製作蠶絲扇與蠶絲皂的流程太複雜，Joanna建議家長可帶小朋友嘗試作蠶繭髮飾或是蠶絲花框。蠶繭髮飾只要將蠶繭剪開成花的形狀，黏在髮圈上就可以完成，加上珠子的點綴會更為精緻；蠶絲花框則可和小朋友練習抽蠶絲，將蠶絲繞在畫框上，插上乾燥花朵就能完成。

Joanna指出，蠶是以卵的樣貌度過冬天，在春天時孵化成蠶寶寶，最後結蛹羽化。蠶寶寶出生到結蛹大約20至28天。4月到7月都是春蠶結蛹的季節，建議家長可以趁蠶寶寶吐絲時，製作成各種工藝品，或是等待完全結蛹後三到五天再剪開蠶繭製作，不然會看到羽化到一半的蠶蛾。