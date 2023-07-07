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台灣原聲童聲合唱團 15日聖荷西獻唱

本報記者／南灣報導
觀眾不僅可以聽到原住民孩子的純淨的歌聲，還能看到已故紀錄片導演齊柏林空拍的台灣影片以特別的方式呈現，與歌曲結合。（截取自齊柏林空拍台灣影片，受訪者提供）
觀眾不僅可以聽到原住民孩子的純淨的歌聲，還能看到已故紀錄片導演齊柏林空拍的台灣影片以特別的方式呈現，與歌曲結合。（截取自齊柏林空拍台灣影片，受訪者提供）

台灣原聲童聲合唱團曾分別於2013及2016年前往美國巡迴演出，足跡遍及舊金山、洛杉磯、紐約、華盛頓、達拉斯及休士頓等城市，所到之處皆引起熱烈回響。相隔六年之後，受灣區僑社邀請，台灣原聲童聲合唱團將於7月15日周六晚在聖荷西表演藝術中心（San Jose Center Performing Arts）舉辦「聽見原聲 看見台灣」演唱會。

原聲志工公關主委，僑務諮詢委員蔡秀美表示，這是原聲童聲合唱團疫情後第一次出訪。屆時觀眾不僅可以聽到原住民孩子的純淨的歌聲，還能看到已故紀錄片導演齊柏林空拍的台灣影片，以特別的方式呈現，與歌曲結合，創造不一樣的視聽體驗。

台灣原聲童聲合唱團隸屬於台灣原聲教育協會旗下的原聲音樂學校。2008年，阿貫老師與藍蔚老師、阿滿校長及馬彼得（Bukut Tasvaluan）校長四人成立了台灣原聲教育協會，在南投信義鄉招收原住民布農族部落弱勢家庭的孩子，免費供給衣食住行，利用假日及寒、暑假給予課業輔導和生活照顧，以合唱方式教育孩子培養品格，增強自信去認同族群文化。

台灣原聲合唱團此行由校長馬彼得帶隊並擔任指揮，團員年齡8歲至15歲。除了一位阿美族同學外，其餘均為玉山腳下的布農族孩子。他們能唱傳統的族語歌謠，也能詮釋現代作品。此次美國行，除了演唱布農族歌謠外，也將獻唱客語、台語及多首耳熟能詳的英語、華語歌曲、宗教詩歌及現代合唱作品，豐富多元，盼透過多元文化面貌，達到行銷台灣的目的。

蔡秀美指出，到海外演出可以幫助原住民孩子建立自信。此行還將帶他們採訪加州太平洋醫療中心、輝達公司、華人特殊兒童之友、小樹苗國際語言學校、慧智夏令營，希望幫助他們打開眼界，鼓勵他們敢於夢想，並透過努力學習改變命運，最終回饋部落。

蔡秀美表示，台灣原聲合唱團此次演出收入和募款所得，將全數捐給台灣原聲教育協會。在原聲志工主席、加州排舞協會創辦人，僑務諮詢委員林貴香、原聲海外代表車和道以及所有的熱心志工和僑胞的慷慨捐獻下，已經募款24萬元。

7月15日原聲童聲合唱團演出票價分為40元、80元、和120元三種。購票請發簡訊聯繫江小姐：408-513-4531。如果無法觀看這次演出，次日（16日）早上11時，合唱團還將在史丹福大學教堂獻詩。

台灣原聲童聲合唱團將於7月15日周六晚在聖荷西表演藝術中心舉行「聽見原聲 看見台...
台灣原聲童聲合唱團將於7月15日周六晚在聖荷西表演藝術中心舉行「聽見原聲 看見台灣」演唱會。（受訪者提供）

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