全美最高薪CEO 庫克只排第10

美國薪酬最高的前十名企業執行長，庫克只排第十。（美聯社）

美國收入最高的首席執行長並非都在大型科技公司。根據「華爾街 日報」（the Wall Street Journal）公布的一項最新的分析，Pinterest、派樂騰（Peloton）和赫茲（Hertz）的首席執行長們的收入都超過了蘋果公司的庫克（Tim Cook）。

「華爾街日報」4日公布了2022年收入最高的首席執行長名單。這份名單基於C-Suite Comp的數據。該公司是一家數據分析公司，追蹤近4000家美國上市公司的高管薪酬。薪酬包括高管的工資、獎金、福利和股票 期權等。

作為其薪酬的重要部分，首席執行長們經常收到限制性股票或期權，其價值可能會波動。去年，標普（S&P）500指數領先人的薪酬中位數從2021年的1470萬元降至1450萬元。根據勞工統計局（Bureau of Labor Statistics）的數據，在2022年，美國工人的平均收入約為5萬6000元。

黑石集團（Blackstone）首席執行長蘇世民（Stephen Schwarzman）以2億5300萬元的總薪酬方案位居收入最高的領導人名單之首。榜單上的下一位首席執行長，為谷歌母公司字母（Alphabet ）的皮采（Sundar Pichai），在2022年拿了2億6000萬元。

以下是截至2022年，美國收入最高的10位CEO的收入情況：

1.蘇世民，黑石集團，總薪酬：2億5300萬元

2.皮采，Alphabet，總薪酬：2億2600萬元

3.謝爾（Stephen Scherr），赫茲公司，總薪酬：1億8200萬元

4.麥卡錫（Barry McCarthy），Peloton公司，總薪酬：1億6800萬元

5.拉品諾（Michael Rapino），Live Nation，總薪酬：1億3900萬元

6.卡茲（Safra Catz），甲骨文 公司（Oracle），總薪酬：1億3800萬元

7.英格拉姆（Douglas Ingram），Sarepta Therapeutics公司，總薪酬：1億2500萬元

8.瑞迪（Bill Ready），Pinterest，總薪酬：1億2300萬元

9.卡瑪拉（Kiwi Camara），CS Disco，總薪酬：1億1000萬元

10.庫克，蘋果公司，總報酬：9900萬元

據「華爾街日報」報導，對於2022年6月執掌Pinterest的瑞迪來說，他的薪酬中約有1億100萬元是股票期權，這是在去年他被聘用時的合約。Pinterest的一位女發言人告訴該報，瑞迪在工作的前四年不應該得到任何額外的股權。