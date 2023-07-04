屋崙市開放交通 供國慶人潮安全通行

Grizzly Peak前為居民聚集在一起觀賞國慶節煙火表演的熱門地點之一。（取自谷歌地圖）

屋崙 市府表示，已做好準備在今天（7月4日）國慶節假期當日，向大批參與慶祝節日人群提供安全通行。今年國慶節，屋崙市將一改往年的道路關閉措施，決定開放美麗湖（Lake Merritt）地區的交通和停車，但仍會關閉灰熊峰（Grizzly Peak）。

屋崙市府的書面聲明中表示，預計即將到來的國慶節假期，屋崙的多個地點將出現大批人群。市府將實施臨時安全措施，以確保公眾聚集在一起享受慶祝活動，其中包括在此前為居民聚集在一起觀賞國慶節煙火表演的熱門地點之一，與柏克萊市交界的灰熊峰，將會因防範潛在的山火風險而關閉行車道路。

聲明中表示，全市消防和警察部門將繼續與鄰近司法管轄區合作，採取行動，降低國慶節假期間極高的火災風險區和整個城市的火災風險。

為了回應對灰熊峰地區消防安全和緊急車輛通行的擔憂，包括Grizzly Blvd夾Skyline Blvd，以及與Centennial Dr的交匯處，將於7月4日凌晨5時至7月5日凌晨5時禁止所有汽車通行。同時，多個與灰熊峰交匯路段，包括S Park Dr、 Lomas Cantada、Claremont等，也將會設置電子標牌或人員，以防止車輛駛入。

屋崙市也在與柏克萊市、東灣地區公園管理局、柏克萊加大 、Moraga╱Orinda 消防局、阿拉米達縣、加州 消防廳以及加州交通廳就關閉道路事宜進行協調。

聲明寫道：「在過去四年，這條走廊在7月4日的關閉得了巨大成功，目前還沒有過發生火警。而且道路關閉措施大大減少了灰熊峰瞭望點的人群和非法停車，從而使急救人員能夠有效地響應附近居民的911緊急求助電話。」

除了灰熊峰外，在過去的幾年裡，屋崙市美麗湖地區也採取了類似的道路關閉措施，以防止沿線嚴重的交通和停車擁堵，阻礙消防車和救護車等緊急車輛的通行。

但今年市府表示，美麗湖地區將不會實施關閉道路措施，「相反，在周六和周日，美麗湖周圍的計時停車仍可正常使用。 在4日當天，市府會暫停全市範圍的停車計費。但繼續施行所有其他停車管理規定，以幫助確保車輛安全通行、自行車道和人行橫道暢，以及緊急車輛響應暢通無阻。」

屋崙市警局也發布推文，警告居民不得在國慶節燃放煙火。並強調，在屋崙市燃放煙火爆竹為非法，即使是標註「Safe & Sane」品牌的煙花爆竹，也可能被處以最高1000元的罰款。