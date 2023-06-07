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PG&E夏季用電新規 省電費看時段

編譯組／綜合電
PG&E開始實施夏季費率與減價時段。（美聯社）
PG&E開始實施夏季費率與減價時段。（美聯社）

太平洋瓦電公司（PG&E）的夏季費率6月1日開始實施，將根據一天中的不同時段增減電價。按時段收費的目的，是為了減少溫暖月份高峰時段的用電需求，並在太陽能和風能等可再生能源較多的時候用電。

對於沒有電動汽車的住宅客戶，有兩種費率計畫，都是基於使用時間的：一是「日常（everyday）計畫」，在每天下午4時到晚上9時之間，如果使用量超過設定的基線限額，費率就會增加，這取決於你居住的地方、你的主要供熱來源和季節；另一種是僅在工作日下午5時至晚上8時之間增加價格，總體上費率較高。

對於擁有電動汽車的住宅客戶，有兩種分時費率計畫，一種是將充電費用與家庭電費合併，另一種是將二者分開，需要第二個電表。

對於「日常計畫」的客戶：

●那些使用的能源少於基線限額的人，在6月1日至9月30日的非高峰時段將支付每仟瓦時34分，比他們在冬季根據該計畫支付的費用多4分；在下午4時至晚上9時，每仟瓦時43分，比冬季支付的費用多11分。

●那些使用的能源超過了基線限額的客戶，在非高峰時段每仟瓦時將支付43分，比冬季多5分，在下午4時到晚上9時之間每仟瓦時支付51分，比冬季多10分。

對於「工作日計畫（weekday-only）」的客戶：

●由於沒有設定基線，這些客戶在非高峰時段將支付每仟瓦時36分，與冬季相同，在工作日下午5時至晚上8時之間，每仟瓦時49分，比冬季多9分。

對於家庭和車輛綜合能源計畫的電動車客戶：

●該計畫有三個不同的時間段：非高峰期、部分高峰期和高峰期。客戶在上午12時至下午3時為其家庭和車輛能源支付每仟瓦時25分，與冬季費率相同；下午3時至4時和晚上9時至上午12時每仟瓦時45分，比冬季費率高3分；下午4時至晚上9時高峰時段每仟瓦時56分，比冬季多12分。

●建議客戶在上午12時至下午3時的非高峰時段為車輛充電。

對於使用分離費率的電動車客戶：

●該計畫也有三個不同時間段：非高峰期、部分高峰期和高峰期，但費率只適用於為電動汽車充電的能源，與家庭能源費用分開計費。客戶從晚上11時到早上7時為車輛充電，每仟瓦時將支付26分，比冬季多3分；從早上7時到下午2時，以及從晚上9時到11時，每仟瓦時37分，比冬季多7分；從下午2時到晚上9時，每仟瓦時62分，比冬季多19分。

●建議客戶在晚上11時至早上7時的非高峰時段為車輛充電。

為了在高峰時段節省能源，PG&E建議在早上預先冷卻你的家，這樣你就可以在高峰時段把恆溫器（thermostat）調高一時；並在非高峰時段運行洗衣機和洗碗機。

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