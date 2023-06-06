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佛洛伊德案後 聖荷西警察被投訴連3年增

記者葛歆睿／聖荷西報導
針對聖荷西警察的投訴數量連續第三年增加，這一上升趨勢始於2020年佛洛伊德案。（記者葛歆睿／翻攝）
針對聖荷西警察的投訴數量連續第三年增加，這一上升趨勢始於2020年佛洛伊德案。（記者葛歆睿／翻攝）

聖荷西獨立警察審計員辦公室（Office of the Independent Police Auditor）本周發布2022年度報告，內容顯示，針對聖荷西警察的投訴數量連續第三年增加。

2022年聖荷西將近1100名警察中有三分之一收到了某種類型的投訴，比2021年略有增加。報告稱，聖市警察局去年雇用了1087名警員，其中362名警員至少接到過一次民眾投訴，約占33%

現在的上升趨勢始於2020年發生的佛洛伊德案件。當時聖荷西發生了針對警察暴行的大規模抗議活動、警察對抗議者的暴力行為以及對全面改革的廣泛呼籲。

根據警察審計員辦公室的數據，2020年1147名警員中約有四分之一收到投訴，當時達到四年來的最高水平，而在2021年，這一數字躍升至1138名警員中的31%。

在某些情況下，面臨多項投訴的警員人數也比上一年有所增加。2021年，78名警員收到兩起投訴，17名警員面臨3起投訴，8名警員面臨4起投訴。到2022年，收到兩起投訴的警員人數略微下降至66人，而20名警員面臨3起投訴，8名警員面臨4起投訴，4名警員各收到5起投訴。

這份報告還揭露了調查這些指控的警察局內部事務部門，可能會減少對使用武力的投訴的策略。每個針對警員的投訴都可能引發多項指控。2022年，聖荷西警員收到了將近1000項指控，將近一半的指控是關於警員不遵守程序、政策或法律的。只有9%的指控是關於警員使用武力的，比2021年有所下降。以往聖荷西警方數字來看，這是不合理的，背後原因是自2022年9月以來，警方內部調查人員將有關警員向他人拔槍的指控歸類為程序問題，而不是使用武力問題。

獨立警察審計員辦公室不同意這種分類，建議聖荷西警方確保正確追蹤這些實際案例。在對該報告的回應備忘錄中，聖荷西警察局長馬塔（Anthony Mata）表示接受建議，並計畫9月之前改變關於使用武力分類的政策。

針對聖荷西警察的投訴數量連續第三年增加，這一上升趨勢始於2020年佛洛伊德案。（...
針對聖荷西警察的投訴數量連續第三年增加，這一上升趨勢始於2020年佛洛伊德案。（聖荷西警察協會官網）

警察 聖荷西 佛洛伊德

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