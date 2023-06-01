我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約17歲學生「戴抗噪耳機」走鐵軌 聽不見火車鳴笛遭撞死

金山華人遭身分盜用 4萬無聲無息被偷走

聖荷西肇逃車禍 婦女被拖行400呎

記者李榮╱聖荷西報導
聖荷西警方公布監視器畫面，希望民眾協助指認。（聖荷西警方提供）
聖荷西警方公布監視器畫面，希望民眾協助指認。（聖荷西警方提供）

聖荷西警方5月31日表示，聖荷西市Park Avenue以及歐巴馬大道附近（Barrack Obama Boulevard）早前發生一宗嚴重的肇事逃逸事件。一名婦女騎腳踏車經過該路段時，被一輛車撞擊並拖行超過400呎遠。目前警方尚未掌握肇事駕駛的身分資料，呼籲知情民眾提供線索。

該宗肇逃案件事發生在3月18日凌晨約12時40分，警方至今還未能鎖定涉案嫌疑人。

聖荷西警方表示，事件發生在Park Avenue以及歐巴馬大道附近，肇事者應該是駕駛黑色的休旅車、或是黑色的跨界旅行轎車（crossover sedan）。但還未確定肇事汽車型號與駕駛人。

警方指出，當時騎腳踏車的婦人在行經該路段時，遭這台黑色的車輛撞擊。可是駕駛不但並未停車查看，反而一直向前繼續行進，將受害者拖行了超過400呎。肇事駕駛後來在McEvoy街轉彎，朝南向逃逸。

聖荷西警方表示，肇事車輛最後被看到的地點是San Carlos街的西向路段。受害者遭撞擊與拖行後，身受重傷，所幸隨即被送往醫院治療。

聖荷西警方呼籲知情者與警局聯繫，電話：408-277-4654。或者電郵：[email protected]

聖荷西 歐巴馬 休旅

上一則

好萊塢的政治正確用錯地方

下一則

聖荷西利用社媒 推廣駕車不超速 參與者有機會獲100元禮品卡

延伸閱讀

聖縣遊民人數略降 危機未解

聖縣遊民人數略降 危機未解
聖荷西首位華人市議員 朱感生回鍋參選

聖荷西首位華人市議員 朱感生回鍋參選
聖荷西建市157年史上首華人市議員朱感生 決定回鍋參選

聖荷西建市157年史上首華人市議員朱感生 決定回鍋參選
聖荷西市長馬漢提新計畫 臨時、永久住房各投5000萬

聖荷西市長馬漢提新計畫 臨時、永久住房各投5000萬
聖荷西房價與租金比 全美最高 華人嘆：租買都貴

聖荷西房價與租金比 全美最高 華人嘆：租買都貴

熱門新聞

圖為拿刀刺人的行兇者。（受訪者供圖）

金山華埠餅店員工 遭人4刀狂捅 店東見義勇為

2023-05-29 19:40
「惡血」騙局主角伊莉莎白·荷姆斯(左)30日即將入監服刑，她和伴侶艾文斯(右)29日帶著兩個孩子到海灘戲水。圖為兩人今年3月走出聖荷西聯邦法院。(Getty Imagea)

Theranos荷姆斯30日到德州監獄報到 獄友放話要她洗碗盤

2023-05-29 20:25
現年39歲的伊莉莎白·荷姆斯創辦矽谷血液測試新創公司Theranos、編造血液檢測新科技謊言、欺騙投資者，現在詐欺罪定讞，30日將正式入獄服刑。但人們仍在苦苦揣測她的動機。 (Getty Images)

矽谷「惡血」騙局 荷姆斯5月30日入獄 動機仍成謎

2023-05-27 20:14
經過多番投訴，吳犖佳才收到銀行的4萬元支票。（受訪者供圖）

金山華人遭身分盜用 4萬無聲無息被偷走

2023-06-01 20:48
Cherry Time（取自果園Instagram）

灣區櫻桃季姍姍來遲 五大採摘果園熱情推薦

2023-05-25 17:51
這本書裡夾著的借書證顯示，歸還日期是1927年2月21日。（電視新聞截圖）

逾期96年才歸還 北加圖書館這本書 工作人員不敢碰

2023-05-23 23:31

超人氣

更多 >
參加空軍學院畢業典禮 拜登摔倒在講台上

參加空軍學院畢業典禮 拜登摔倒在講台上
只因是女生被送養 她拒認親爹娘被轟沒良心

只因是女生被送養 她拒認親爹娘被轟沒良心
台灣僑民二、三代快申請中華民國護照 好處多、便利大

台灣僑民二、三代快申請中華民國護照 好處多、便利大
AI市場大餅七年內15兆美元 這七大廠可望搶到最大塊

AI市場大餅七年內15兆美元 這七大廠可望搶到最大塊
利率高存款賺利息 專家建議利用網路銀行

利率高存款賺利息 專家建議利用網路銀行