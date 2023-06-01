聖荷西肇逃車禍 婦女被拖行400呎

聖荷西警方公布監視器畫面，希望民眾協助指認。（聖荷西警方提供）

聖荷西 警方5月31日表示，聖荷西市Park Avenue以及歐巴馬 大道附近（Barrack Obama Boulevard）早前發生一宗嚴重的肇事逃逸事件。一名婦女騎腳踏車經過該路段時，被一輛車撞擊並拖行超過400呎遠。目前警方尚未掌握肇事駕駛的身分資料，呼籲知情民眾提供線索。

該宗肇逃案件事發生在3月18日凌晨約12時40分，警方至今還未能鎖定涉案嫌疑人。

聖荷西警方表示，事件發生在Park Avenue以及歐巴馬大道附近，肇事者應該是駕駛黑色的休旅 車、或是黑色的跨界旅行轎車（crossover sedan）。但還未確定肇事汽車型號與駕駛人。

警方指出，當時騎腳踏車的婦人在行經該路段時，遭這台黑色的車輛撞擊。可是駕駛不但並未停車查看，反而一直向前繼續行進，將受害者拖行了超過400呎。肇事駕駛後來在McEvoy街轉彎，朝南向逃逸。

聖荷西警方表示，肇事車輛最後被看到的地點是San Carlos街的西向路段。受害者遭撞擊與拖行後，身受重傷，所幸隨即被送往醫院治療。

聖荷西警方呼籲知情者與警局聯繫，電話：408-277-4654。或者電郵：[email protected]。