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豐田未來概念城Woven City 2025年啟動

記者葛歆睿／聖他克拉拉報導
日本豐田汽車在日本靜岡縣裾野市所打造的集合自動駕駛、機器人等元素的未來生活概念城市Woven City，預計將於2024完成第一階段建設，2025年開始進行初步試驗。（取自Woven City網站）
日本豐田汽車在日本靜岡縣裾野市所打造的集合自動駕駛、機器人等元素的未來生活概念城市Woven City，預計將於2024完成第一階段建設，2025年開始進行初步試驗。（取自Woven City網站）

機器人進入人們的日常生活，或許很快將不再只是影視作品裡的幻想。日本豐田汽車（Toyota）在日本靜岡縣裾野市所打造的集合自動駕駛、機器人等元素的未來生活概念城市Woven City，預計將於2024完成第一階段建設，2025年開始進行初步試驗。

根據Woven City官網的信息，未來這座城市會有2000名居民。豐田將透過他們真實的在這座城市裡的生活，來測試以自動駕駛車進行運輸、物流和經營行動商店的可能性。而住宅內將部署機器人，為人類基本生活需求提供服務。

在駐舊金山台北經濟文化辦事處科技組日前「導師講座」（Mentor Talk）上，豐田研究所（Toyota Research Institute）移動操控主任赫爾米克（Dan Helmick）表示，在Woven City裡，機器人將是人們日常生活的一部分，為進一步的機器人研究提供數據。

他指出，在真實世界的環境中部署機器人非常重要，將幫助了解人類究竟需要機器人完成哪些任務。赫爾米克表示，由於日本所面臨的人口老齡化、勞工短缺問題，可持續生產的社會經濟挑戰等，推動了豐田進行轉型，而機器人是潛在技術解決方案。如果未來技術成熟，人類即使到了晚年仍然能夠在機器人的輔助下工作。

豐田 日本 Toyota

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