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表彰亞裔貢獻 蘇拉諾縣定5月為亞裔月

APAPA媒體部／供稿
亞裔代表在市府接受簽署。（APAPA媒體部提供）
亞裔代表在市府接受簽署。（APAPA媒體部提供）

5月中至下旬，費爾菲德（Fairfield）市議會和蘇拉諾縣（Solano）議會紛紛簽署，認定5月為屬地的亞裔傳統月，從而慶祝亞裔為美國做出的重大貢獻。

亞太公共事務聯盟（APAPA）聯合創始人尹集成（C.C Yin）及夫人黃春芳（Regina Yin）為代表的亞裔領袖，紛紛至官府接收了公告，此外還有亞太公共事務聯盟蘇拉諾分會代表，以及美籍華人蘇拉諾縣協會（CAASC）代表等共同前往。

尹集成在費市議會指出，他感謝先輩華人築路為建設美國作出了榜樣，也很感謝美國為大眾承載的機會和城市提供的服務。他說，當初創辦 APAPA 是作為亞裔回饋美國和為美國做出貢獻的一種方式，尹氏一家在此地生活多年，是這片沃土養育了自己和家人，深表感恩和榮幸之至。

1992年美國國會通過法案，每年將5月指定為美國亞裔傳統月，選擇5月是為了紀念第一位日本移民到美國；此外，由多數華人鋪設鐵軌的第一條美國鐵路也是在五月竣工。在整個蘇拉諾縣，地方官員重申了他們對多元化的尊重，並承認亞太裔美國公民的貢獻。

5月16日費爾菲德市長莫伊（Catherine Moy）簽署亞裔傳統月文件公告，此外批准該公告的市議會成員還有Doug Carr、Doriss Panduro、Scott Tonnesen、Rick Vaccaro、K. Patrice Williams和副市長是Pam Bertani。

5月23日為蘇拉諾縣議會通過相關決議確認5月為蘇拉諾縣亞裔傳統月，決議由縣議會主席瓦斯奎茲（John Vasquez）和由主管Wanda Williams介紹，以及Erin Hannigan、Monica Brown和Mitch Mashburn核准。

亞太公共事務聯盟（APAPA）聯合創始人尹集成（C.C Yin）及夫人黃春芳（R...
亞太公共事務聯盟（APAPA）聯合創始人尹集成（C.C Yin）及夫人黃春芳（Regina Yin）為代表的亞裔領袖與官員合影。（APAPA媒體部提供）

亞裔 華人 美國公民

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