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1周連2震 民憂拉森火山爆發

編譯廖宜怡／綜合報導
北加州拉森火山國家公園日前連續發生兩次芮氏規模5的地震，引發是否可能造成火山爆發的憂慮。（Getty Images）
北加州拉森火山國家公園日前連續發生兩次芮氏規模5的地震，引發是否可能造成火山爆發的憂慮。（Getty Images）

加州普魯默斯縣（Plumas County）發生兩次芮氏規模5的地震之後，人們將目光投向了距離震央不遠的拉森火山國家公園（Lassen Volcanic National Park）。有些人擔心，萬一地震震動了火山內沸騰的岩漿，可能會引起火山爆發。

不過，美國地質調查所（USGS）加州火山觀測站（California Volcano Observatory）的火山專家波爾（Jessica Ball）表示，沒有任何跡象顯示這兩起地震讓拉森火山發生了振盪。

波爾說，本月11日和12日在阿馬諾湖（Lake Almanor）地底下發生的地震，是由該地區一個斷層發生滑動造成的。波爾指出，地震只會在火山聚積足夠的岩漿和壓力的情況下，才會引發火山爆發。

地質顧問華森（Charles Watson）表示，歷史上有一些大地震引發火山爆發的例子，最著名的是1707年日本富士山的爆發，是由一場規模8.6地震所引起。

波爾表示，拉森火山目前被認為處於「休眠」狀態，意味著，它在近期幾乎沒有爆發的危險。這座火山上一次爆發的時間是在1917年。

波爾說：「除非火山已經處於即將爆發的狀態，否則地震不太可能引起火山爆發。」

華森指出，阿馬諾湖位於三個斷層帶上，即太浩-莫霍克谷斷層（Tahoe-Mohawk Valley-Lassen）、帽溪-阿馬諾湖斷層（Hat Creek-Lake Almanor）和布特溪斷層（Butt Creek）的交界處，這個地區上一次類似的地震正好也是發生在10年前的5月，規模為5.7。

波爾表示，阿馬諾湖也是美國西部大盆地山脈區（Basin and Range Province）的一部分，這個地區仍處在不斷伸展和拉扯的過程中，因此經常會發生地震。拉森峰（Lassen Peak）位居大西北區喀斯喀特（Cascade）火山鏈的最南端，火山鏈向可北延伸到加拿大南部。

波爾稱，大地震會導致溶解的氣體從岩漿中被釋放出來，壓力到達一個程度後就會造成火山爆發，這些機制和蓋著蓋子搖晃汽水瓶一樣。不過，科學家還無法確定，地震強度要多大或地震距離火山多遠，才會造成火山爆發。

地震 加州 北加

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