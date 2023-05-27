慶亞裔月 薩拉度加圖書館 古箏家王虹將演出

薩拉度加圖書館慶祝亞裔傳統月，古箏家王虹將演出。（王虹提供）

5月是美國亞裔 傳統月，薩拉度加社區義工、前學區委員張琛表示，薩拉度加圖書館 將於本周六（27日）下午2時至3時舉辦慶祝亞太傳統文化月的活動。當天會由古箏演奏家王虹帶給社區民眾精采的古箏表演。

張琛表示，此次古箏表演是薩拉度加圖書舘一系列慶祝5月亞太裔傳統文化月活動之一。王虹從小喜歡音樂，學過鋼琴和小提琴，後來轉學古箏。慶祝活動中，王虹會演奏很多大家耳熟能詳的曲子，包括平湖秋月、漁舟唱晚、Amazing Grace、You raised me up、賽馬、玫瑰玫瑰我愛你、月亮代表我的心、夜來香、瑤族舞曲、綠島小夜曲、友誼天久地長等。

王虹表示，自己原本學過鋼琴等其他樂器，但後來接觸古箏後，發現古箏有獨特魅力，音質美好優雅感人，就開始學習。她原本是矽谷 工程師，特別開車到舊金山師從古箏名家劉維姍多年，認同劉老師發揚傳承中華文化的理念，因此也積極參與社區活動。除了在這次薩拉度加圖書館的演出外，還曾在農曆新年慶祝活動、扶輪社及多個社團演出。

薩拉度加圖書館慶祝亞裔傳統月活動地址： 13650 Saratoga Ave, Saratoga。