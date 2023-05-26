越裔男收售贓物 4年3度落網 恐面臨16年徒刑

警方對該奶茶店實施搜查。（本報資料照片）

去年因在舊金山 Larkin街一奶茶店收售贓物被捕的越裔嫌犯黎國(音譯，Quoc Le)，四年來第三次因被控持有被盜贓物被羈押候審。根據24日晚舊金山地檢長辦公室的書面聲明，32歲的黎國將被控持有贓物罪。

聲明寫道：「黎國在5月18日，位於Alemany大道2600號街區的家中被舊金山警察 局逮捕。這是他在四年內第三次被控持有贓物。」

此前，黎國分別在2019和2022年因持有贓物被捕並被提控，在接受法院命令的衛星監控(GPS monitoring)後釋放。

「那些販賣贓物牟利的人，在困擾我們城市的盜竊團夥犯罪中扮演著重要角色。」謝安宜說，「小偷們知道他們可以很容易地將贓物賣給這些人，這一事實使他們偷得越來越多。我們必須盡一切努力搗毀這些複雜的犯罪網絡，通過審前拘留和一切可用的法律手段防止持續盜竊和財產犯罪對城市居民、企業和遊客產生影響。」

黎國於23日在舊金山高等法院被傳訊，他將繼續在押候審。黎國是在其另外兩起未決刑事案件保釋期間，繼續從事犯罪活動。他下次出庭時間定於5月31日。如果所有指控成立，他將面臨超過16年的州監獄監禁。

舊金山警員和地檢辦公室調查員18日在黎國住所執行搜查令，搜出許多據稱被盜的電子設備，包括智能手機、平板以及筆記本電腦。

在過去幾天的調查中，警員將查獲的物品與多名受害者聯繫起來。這些財產分別通過搶劫、汽車盜竊和其他盜竊行為獲得。警局正在繼續調查以確定是否可以識別更多的失主。民眾如有電子設備在最近被盜並且知道產品序列號，可訪問網站sanfranciscopolice.org提交報告，或前往距離最近的警察局報告。

2019年時任舊金山地檢長博徹思 （Chesa Boudin）辦公室在起訴和逮捕黎國期間，發現黎國收售無數偷來的筆記型電腦、手機等裝置，其中許多贓物來自舊金山地區棘手的砸車搶劫案件。

當時推動罷免博徹思運動的人士，將2019年黎國犯下案件視為博徹思失職的證據。他們認為，博徹思沒有盡早阻止黎國的罪行，以避免數千名舊金山居民與遊客財物蒙受損失。