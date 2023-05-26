我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加華人老父母從北京飛洛杉磯 深圳轉機慘遭丟包

密西西比州11歲非裔男孩打911求助 竟反遭上門員警開槍

越裔男收售贓物 4年3度落網 恐面臨16年徒刑

記者張曼琳／舊金山報導
警方對該奶茶店實施搜查。（本報資料照片）
警方對該奶茶店實施搜查。（本報資料照片）

去年因在舊金山Larkin街一奶茶店收售贓物被捕的越裔嫌犯黎國(音譯，Quoc Le)，四年來第三次因被控持有被盜贓物被羈押候審。根據24日晚舊金山地檢長辦公室的書面聲明，32歲的黎國將被控持有贓物罪。

聲明寫道：「黎國在5月18日，位於Alemany大道2600號街區的家中被舊金山警察局逮捕。這是他在四年內第三次被控持有贓物。」

此前，黎國分別在2019和2022年因持有贓物被捕並被提控，在接受法院命令的衛星監控(GPS monitoring)後釋放。

「那些販賣贓物牟利的人，在困擾我們城市的盜竊團夥犯罪中扮演著重要角色。」謝安宜說，「小偷們知道他們可以很容易地將贓物賣給這些人，這一事實使他們偷得越來越多。我們必須盡一切努力搗毀這些複雜的犯罪網絡，通過審前拘留和一切可用的法律手段防止持續盜竊和財產犯罪對城市居民、企業和遊客產生影響。」

黎國於23日在舊金山高等法院被傳訊，他將繼續在押候審。黎國是在其另外兩起未決刑事案件保釋期間，繼續從事犯罪活動。他下次出庭時間定於5月31日。如果所有指控成立，他將面臨超過16年的州監獄監禁。

舊金山警員和地檢辦公室調查員18日在黎國住所執行搜查令，搜出許多據稱被盜的電子設備，包括智能手機、平板以及筆記本電腦。

在過去幾天的調查中，警員將查獲的物品與多名受害者聯繫起來。這些財產分別通過搶劫、汽車盜竊和其他盜竊行為獲得。警局正在繼續調查以確定是否可以識別更多的失主。民眾如有電子設備在最近被盜並且知道產品序列號，可訪問網站sanfranciscopolice.org提交報告，或前往距離最近的警察局報告。

2019年時任舊金山地檢長博徹思（Chesa Boudin）辦公室在起訴和逮捕黎國期間，發現黎國收售無數偷來的筆記型電腦、手機等裝置，其中許多贓物來自舊金山地區棘手的砸車搶劫案件。

當時推動罷免博徹思運動的人士，將2019年黎國犯下案件視為博徹思失職的證據。他們認為，博徹思沒有盡早阻止黎國的罪行，以避免數千名舊金山居民與遊客財物蒙受損失。

該案調查仍在繼續。任何有案件相關信息的人，請撥打舊金山警察局熱線 415-575-4444 或以 SFPD 開頭發短信給TIP411，線索提供者可保持匿名。

此前黎國收購位贓物的奶茶店。（取自/谷歌地圖）
此前黎國收購位贓物的奶茶店。（取自/谷歌地圖）
謝安宜在聲明中表示，以販賣贓物牟利的人，在犯罪盜竊團伙中扮演著重要角色。（記者張...
謝安宜在聲明中表示，以販賣贓物牟利的人，在犯罪盜竊團伙中扮演著重要角色。（記者張曼琳／攝影）

舊金山 博徹思 警察

上一則

長周末健行灣區6大好去處 東南西北中各方位都有

下一則

南加大的明亮與陰暗

延伸閱讀

薩拉度加盜竊犯罪率連續第二年增長

薩拉度加盜竊犯罪率連續第二年增長
謝安宜起訴亞裔贓物販子 四年來第三次被捕

謝安宜起訴亞裔贓物販子 四年來第三次被捕
推特總部要搬？ 馬斯克：不會永久設在舊金山

推特總部要搬？ 馬斯克：不會永久設在舊金山
洛城新語／華格林的槍聲

洛城新語／華格林的槍聲
舊金山藝術學會及多位藝術家 亞裔傳統月主流獻藝

舊金山藝術學會及多位藝術家 亞裔傳統月主流獻藝

熱門新聞

加州41歲男子里瓦拉（Casey Rivara）日前開車行經十字路口時，看見一群小鴨正在過馬路，於是好心下車護送這群小鴨，未料遭到一名17歲司機開車撞死。(取材自推特)

加州男好心護鴨過馬路 下秒竟遭車撞死 兩孩親眼目睹全程

2023-05-23 12:08
這本書裡夾著的借書證顯示，歸還日期是1927年2月21日。（電視新聞截圖）

逾期96年才歸還 北加圖書館這本書 工作人員不敢碰

2023-05-23 23:31
九家舊金山餐廳近日成為「米其林加州指南」最新成員，而且不必走很遠，就能全部一次「逛完」。（美聯社）

金山又9餐廳登米其林 一次可逛完

2023-05-20 02:17
研究顯示，聖荷西租房比買房來的划算。（記者李榮／攝影）

調查：買不如租 聖荷西租金比全美最高 華人嘆租買都貴

2023-05-21 19:30
聖荷西人口減少，由全美大城市排名第十名下降至第十二名。圖為聖荷西市政廳。(Getty Images)

聖荷西人口下降 跌出全國前十 華人居民不意外

2023-05-21 02:20
大盆地紅木州立公園擁有壯麗的海景、幽謐的瀑布和古老的紅杉林。（取自公園網站）

長周末即將到 小編推薦灣區六大郊區健行好去處

2023-05-18 19:15

超人氣

更多 >
這位營養師來自長壽國 絕不碰六種美國食物

這位營養師來自長壽國 絕不碰六種美國食物
亂倫產子身分曝光…「5億高中生之母」成人球滯台12年

亂倫產子身分曝光…「5億高中生之母」成人球滯台12年
行李傳出鳥叫聲 台灣遊客攜帶鸚鵡蛋在邁阿密機場被捕

行李傳出鳥叫聲 台灣遊客攜帶鸚鵡蛋在邁阿密機場被捕
快看世界／美國高齡化速度創新高 專家：移民是關鍵

快看世界／美國高齡化速度創新高 專家：移民是關鍵
絕不吃虧3星座…獅子：叫我霸總 天蠍：我要報仇 另一個是？

絕不吃虧3星座…獅子：叫我霸總 天蠍：我要報仇 另一個是？