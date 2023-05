BART吸引年輕乘客 推5款動漫吉祥物

BART推出五款主題動漫吉祥物,吸引年輕乘客使用公共交通。(BART提供)

灣區 捷運BART推出五款以BART和灣區為主題的動漫 吉祥物,以吸引年輕乘客使用公共交通。根據BART的新聞稿,這五個動漫角色的設計靈感來自乘客、一線員工、甚至是BART雇用的動物,包括在東灣吃草的山羊,和一隻名叫「吃豆人」、用來嚇跑鴿子的哈里斯鷹(Harris Hawk)。

BART表示,動漫吉祥物的設計包含了許多細節,突出了BART與灣區之間的緊密聯繫。此外,推出動漫吉祥物也是受到日本、韓國和台灣交通機構的啟發,「在這些地方,使用動漫吉祥物與乘客聯繫是很常見的」。

這五個吉祥物的設計來自BART在2022年夏天向加州藝術家發出的公開徵集。BART稱徵集廣受歡迎,共收到近500份提交。最後BART與選定的藝術家合作,構思和創作吉祥物,作為「友好和平易近人的化身」。每一個吉祥物都有自己的任務設定,包括職業、性格、喜好等。

「Baylee The G.O.A.T.」是一名網紅,靈感來自 BART僱用的在東灣山上放牧的山羊。「Nimus Bard of BART」是一位「有鷹夥伴的歷史學家」,靈感來自鷹「吃豆人」。「Jasmine #1 Transit Fan」,靈感來自去年參加BART 50周年慶典的BART粉絲。「Mira the Train Operator」,是以BART列車操作員為原型的角色。「BARTY」,靈感來自BART已經退役的傳統車隊。

Baylee The G.O.A.T.。(BART提供) Jasmine #1 Transit Fan(BART提供) Mira the Train Operator。(BART提供) Nimus Bard of BART。(BART提供)

這些角色將於26日至29日在聖荷西市McEnery會議中心舉行的動畫大會 FanimeCon上正式亮相。 BART會有有自己的展台,展示BART主題的動漫商品和其他物品。至於這些角色是否有助於吸引乘客重新BART,還有待觀察。