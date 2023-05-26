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BART吸引年輕乘客 推5款動漫吉祥物

記者葛歆睿／灣區報導
BART推出五款主題動漫吉祥物，吸引年輕乘客使用公共交通。（BART提供）
BART推出五款主題動漫吉祥物，吸引年輕乘客使用公共交通。（BART提供）

灣區捷運BART推出五款以BART和灣區為主題的動漫吉祥物，以吸引年輕乘客使用公共交通。根據BART的新聞稿，這五個動漫角色的設計靈感來自乘客、一線員工、甚至是BART雇用的動物，包括在東灣吃草的山羊，和一隻名叫「吃豆人」、用來嚇跑鴿子的哈里斯鷹（Harris Hawk）。

BART表示，動漫吉祥物的設計包含了許多細節，突出了BART與灣區之間的緊密聯繫。此外，推出動漫吉祥物也是受到日本、韓國和台灣交通機構的啟發，「在這些地方，使用動漫吉祥物與乘客聯繫是很常見的」。

這五個吉祥物的設計來自BART在2022年夏天向加州藝術家發出的公開徵集。BART稱徵集廣受歡迎，共收到近500份提交。最後BART與選定的藝術家合作，構思和創作吉祥物，作為「友好和平易近人的化身」。每一個吉祥物都有自己的任務設定，包括職業、性格、喜好等。

「Baylee The G.O.A.T.」是一名網紅，靈感來自 BART僱用的在東灣山上放牧的山羊。「Nimus Bard of BART」是一位「有鷹夥伴的歷史學家」，靈感來自鷹「吃豆人」。「Jasmine #1 Transit Fan」，靈感來自去年參加BART 50周年慶典的BART粉絲。「Mira the Train Operator」，是以BART列車操作員為原型的角色。「BARTY」，靈感來自BART已經退役的傳統車隊。

Baylee The G.O.A.T.。（BART提供）
Baylee The G.O.A.T.。（BART提供）
Jasmine #1 Transit Fan（BART提供）
Jasmine #1 Transit Fan（BART提供）
Mira the Train Operator。（BART提供）
Mira the Train Operator。（BART提供）
Nimus Bard of BART。（BART提供）
Nimus Bard of BART。（BART提供）

這些角色將於26日至29日在聖荷西市McEnery會議中心舉行的動畫大會 FanimeCon上正式亮相。 BART會有有自己的展台，展示BART主題的動漫商品和其他物品。至於這些角色是否有助於吸引乘客重新BART，還有待觀察。

灣區委員會表示，BART乘客量下降了約60%。最近的一項民意調查顯示，乘客安全和清潔是大多數BART乘客最關心的兩個問題。大多數接受調查的乘客表示，他們希望在車站和列車內看到更多警察巡邏。

BARTY。（BART提供）
BARTY。（BART提供）

動漫 灣區 警察

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