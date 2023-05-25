我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

推特總部要搬家了？馬斯克暗示：可能遷出舊金山

字節跳動中國員工 可取得美用戶個資 紐時：駕照、地址全洩

舊金山藝術學會及多位藝術家 亞裔傳統月主流獻藝

記者李榮／灣區報導
舊金山中華藝術學會在州政府大樓展出，右七為馬世雲。（張培椿提供）
舊金山中華藝術學會在州政府大樓展出，右七為馬世雲。（張培椿提供）

5月是美國亞裔傳統月（AAPI Heritage Month），也是彰顯亞裔在美國各行各業貢獻的時候。今年照慣例有多場亞裔藝術相關的團體在灣區各地展出，透過書畫、照片、影像等不同的表現形式，展現亞裔美國人的藝術成果，並期待增進跨文化之間的了解。

加州財務長馬世雲（Fiona Ma）今年就邀請舊金山灣區華裔藝術家、攝影師以及獅子會國際和平海報的優勝者，在舊金山的Hiram W. Johnson州政府大樓舉行一系列展覽，由前聯邦錢幣博物館華裔總監林凱斌擔任總策畫，慶祝5月亞裔傳統月。

馬世雲表示，亞裔傳統月意義重大，希望全美各州、各市、甚至各社區都能慶祝此一特別節日。她認為，亞太傳統月的精神內核是多元、包容和平等。而美國是多族裔多元化的社會，歡迎更多亞太裔人士融入主流社會，但同時也不忘自己族裔的傳統、語言以及文化。

帶領藝術家參加展出舊金山中華藝術學會（CAASF）會長張培椿指出，今年學會在美國亞裔傳統月共舉辦兩個活動。一個是在海沃市政廳舉辦慶祝亞裔月的聯展，共有50多位藝術家參與。另外就是在州政府大樓，參與馬世雲組織的慶祝亞裔月的活動，一共有16位藝術家參加。

「走入主流的感覺很好，在州府與市政廳等場地舉辦亞裔畫展，是要向主流社會表達：亞裔美國人也懂藝術、也會回饋社區，同時亞裔美國社區亦有團體在推廣藝術」。張培椿表示，舊金山中華藝術學會就是相當具規模的華人藝術團體，從創立至今已經41年，長期投入藝術創作與保存，以及文化的交流。

他表示，除了在舊金山展出以外，在海沃市政廳展出也相當不容易，前後運作了約兩年，才終於在今年亞裔傳統月實現。海沃的展覽共展出約60幅畫、56位藝術家參加，「我們移民走進來美國，要在走出去主流，把我們的文化與觀點貢獻出來。」

5月在州府大樓起跑的展覽，除了舊金山中華藝術學會的作品展以外，還有獅子會聯合國和平海報大賽優秀獲獎者作品、攝影師鄭向陽作品展、舊金山攝影師聯盟（SFPA）第七屆攝影展、董旭明長城紀實攝影40年作品展等。

而舊金山中華藝術學會海沃市政廳舉行的會員聯展，名為「心心相印」。學會指出，這次的展覽也是希望大家緬懷舊情、凝聚同心力，共同展現多年累積的成果。

舊金山中華藝術學會成員、南灣畫家張麗美的作品「金秋玉露」就是海沃市政廳展出的一件。張麗美畢業於銘傳大學商業設計系，曾任銘傳大學西畫社社長，1977年時任職台北智光商職美術老師；1987年時，她曾擔任聖荷西郵局展覽會執行長，畫作於美國郵局收藏。張麗美在灣區有一定的知名度，2018年代表大專校聯會，贈畫給前總統馬英九。

張麗美介紹，「金秋玉露」這幅畫的意涵，是指「向日葵秋高氣爽鳥兒來」。她花了兩天的時間完成，很高興這次有機會能在主流的空間展覽，是對自己的一種肯定。

亞裔 舊金山 攝影

上一則

華格林的槍聲

下一則

解決遊民問題馬漢提新計畫 臨時、永久住房各投5000萬

延伸閱讀

布里德強硬掃毒 新計畫擬逮吸毒者

布里德強硬掃毒 新計畫擬逮吸毒者
抗議金山教委會主席蒲啟華排華 華人家長促下台

抗議金山教委會主席蒲啟華排華 華人家長促下台
韓裔藝術家餅乾當畫布 製作知名及被遺忘亞裔肖像

韓裔藝術家餅乾當畫布 製作知名及被遺忘亞裔肖像
OpenAI總裁：金山仍是創辦人工智慧公司最佳地點

OpenAI總裁：金山仍是創辦人工智慧公司最佳地點
同心會日落公園慶亞裔傳統月 表彰6華裔

同心會日落公園慶亞裔傳統月 表彰6華裔

熱門新聞

加州41歲男子里瓦拉（Casey Rivara）日前開車行經十字路口時，看見一群小鴨正在過馬路，於是好心下車護送這群小鴨，未料遭到一名17歲司機開車撞死。(取材自推特)

加州男好心護鴨過馬路 下秒竟遭車撞死 兩孩親眼目睹全程

2023-05-23 12:08
這本書裡夾著的借書證顯示，歸還日期是1927年2月21日。（電視新聞截圖）

逾期96年才歸還 北加圖書館這本書 工作人員不敢碰

2023-05-23 23:31
九家舊金山餐廳近日成為「米其林加州指南」最新成員，而且不必走很遠，就能全部一次「逛完」。（美聯社）

金山又9餐廳登米其林 一次可逛完

2023-05-20 02:17
研究顯示，聖荷西租房比買房來的划算。（記者李榮／攝影）

調查：買不如租 聖荷西租金比全美最高 華人嘆租買都貴

2023-05-21 19:30
聖荷西人口減少，由全美大城市排名第十名下降至第十二名。圖為聖荷西市政廳。(Getty Images)

聖荷西人口下降 跌出全國前十 華人居民不意外

2023-05-21 02:20
大盆地紅木州立公園擁有壯麗的海景、幽謐的瀑布和古老的紅杉林。（取自公園網站）

長周末即將到 小編推薦灣區六大郊區健行好去處

2023-05-18 19:15

超人氣

更多 >
有隱情？國泰空服員工會發信：痛心眾多不實指控

有隱情？國泰空服員工會發信：痛心眾多不實指控
美退休族平均月花4345元 「這4項」是主要開銷

美退休族平均月花4345元 「這4項」是主要開銷
債務違約誰將首當其衝？專家：社安金、退休軍俸領取者

債務違約誰將首當其衝？專家：社安金、退休軍俸領取者
法拉盛珠寶店搶案 百日內破案…犯案團伙頭目恐關11年

法拉盛珠寶店搶案 百日內破案…犯案團伙頭目恐關11年
19歲女兒住家裡 父母收租金 網友嘩然

19歲女兒住家裡 父母收租金 網友嘩然