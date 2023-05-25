舊金山藝術學會及多位藝術家 亞裔傳統月主流獻藝

舊金山中華藝術學會在州政府大樓展出，右七為馬世雲。（張培椿提供）

5月是美國亞裔 傳統月（AAPI Heritage Month），也是彰顯亞裔在美國各行各業貢獻的時候。今年照慣例有多場亞裔藝術相關的團體在灣區各地展出，透過書畫、照片、影像等不同的表現形式，展現亞裔美國人的藝術成果，並期待增進跨文化之間的了解。

加州財務長馬世雲（Fiona Ma）今年就邀請舊金山 灣區華裔藝術家、攝影 師以及獅子會國際和平海報的優勝者，在舊金山的Hiram W. Johnson州政府大樓舉行一系列展覽，由前聯邦錢幣博物館華裔總監林凱斌擔任總策畫，慶祝5月亞裔傳統月。

馬世雲表示，亞裔傳統月意義重大，希望全美各州、各市、甚至各社區都能慶祝此一特別節日。她認為，亞太傳統月的精神內核是多元、包容和平等。而美國是多族裔多元化的社會，歡迎更多亞太裔人士融入主流社會，但同時也不忘自己族裔的傳統、語言以及文化。

帶領藝術家參加展出舊金山中華藝術學會（CAASF）會長張培椿指出，今年學會在美國亞裔傳統月共舉辦兩個活動。一個是在海沃市政廳舉辦慶祝亞裔月的聯展，共有50多位藝術家參與。另外就是在州政府大樓，參與馬世雲組織的慶祝亞裔月的活動，一共有16位藝術家參加。

「走入主流的感覺很好，在州府與市政廳等場地舉辦亞裔畫展，是要向主流社會表達：亞裔美國人也懂藝術、也會回饋社區，同時亞裔美國社區亦有團體在推廣藝術」。張培椿表示，舊金山中華藝術學會就是相當具規模的華人藝術團體，從創立至今已經41年，長期投入藝術創作與保存，以及文化的交流。

他表示，除了在舊金山展出以外，在海沃市政廳展出也相當不容易，前後運作了約兩年，才終於在今年亞裔傳統月實現。海沃的展覽共展出約60幅畫、56位藝術家參加，「我們移民走進來美國，要在走出去主流，把我們的文化與觀點貢獻出來。」

5月在州府大樓起跑的展覽，除了舊金山中華藝術學會的作品展以外，還有獅子會聯合國和平海報大賽優秀獲獎者作品、攝影師鄭向陽作品展、舊金山攝影師聯盟（SFPA）第七屆攝影展、董旭明長城紀實攝影40年作品展等。

而舊金山中華藝術學會海沃市政廳舉行的會員聯展，名為「心心相印」。學會指出，這次的展覽也是希望大家緬懷舊情、凝聚同心力，共同展現多年累積的成果。

舊金山中華藝術學會成員、南灣畫家張麗美的作品「金秋玉露」就是海沃市政廳展出的一件。張麗美畢業於銘傳大學商業設計系，曾任銘傳大學西畫社社長，1977年時任職台北智光商職美術老師；1987年時，她曾擔任聖荷西郵局展覽會執行長，畫作於美國郵局收藏。張麗美在灣區有一定的知名度，2018年代表大專校聯會，贈畫給前總統馬英九。

張麗美介紹，「金秋玉露」這幅畫的意涵，是指「向日葵秋高氣爽鳥兒來」。她花了兩天的時間完成，很高興這次有機會能在主流的空間展覽，是對自己的一種肯定。