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涉虛假廣告 裝修平台HomeAdvisor被罰682萬

記者劉先進／舊金山報導
HomeAdvisor平台為消費者提供水管工等維修和裝修服務。（記者劉先進╱翻攝）
HomeAdvisor平台為消費者提供水管工等維修和裝修服務。（記者劉先進╱翻攝）

舊金山地檢長謝安宜23日宣布，為消費者提供水管工等維修和裝修服務的平台HomeAdvisor公司及其母公司，涉嫌誤導消費者和虛假性廣告，已達成682萬元的和解民事處罰和永久禁止令。

HomeAdvisor經營著一個線上平台，消費者可以利用其來尋找服務提供者，如水管工、油漆工和承包商。在2014年至2018年的多年電視、廣播和線上廣告活動中，HomeAdvisor告訴消費者，通過其平台推薦的從事家庭維修或改進工程的「專業人士」或「專業人員」，都經過背景調查，可以信任他們進入消費者的住宅或在其庭院工作。

但舊金山地檢長辦公室特別起訴組提起的訴訟表示，HomeAdvisor的這些廣告是虛假和誤導性的。儘管它這樣告訴消費者，但除了某些少數例外，實際上它只對希望加入HomeAdvisor網路的獨立擁有的商業實體和這些商業實體的業主／負責人進行過背景調查。它並沒有對可能進入消費者家中實際執行工作的、非業主的雇員或操作者進行調查，也沒有對作為大型全國性公司或企業帳戶的特許經營商、經銷商或獨立承包商企業進行調查。正如上訴法院所說，HomeAdvisor的廣告「本質上有可能欺騙合理的消費者」。

謝安宜在聲明中說，通過扭曲背景調查的範圍，HomeAdvisor所做的是欺騙性廣告。消費者本可能會相信，對專業服務人員特別是那些進入他們家的人進行的背景調查的說法，是真實和準確的。

除此次的民事處罰和解外，判決還包括一項永久禁令，要求HomeAdvisor在其背景調查範圍方面不得再做虛假或誤導性陳述。

舊金山常務助理地檢官阿馬多爾（Daniel Amador）說，公司應始終確保有關其銷售的服務的廣告準確，在陳述涉及公共安全的情況下，這一點尤其重要。由於這起訴訟，HomeAdvisor被迫停止展示其誤導性廣告。很高興它已經糾正了誤導性廣告的做法，並同意和解這一訴訟。

舊金山地檢長謝安宜宣布，HomeAdvisor公司及其母公司，因誤導和虛假性廣告...
舊金山地檢長謝安宜宣布，HomeAdvisor公司及其母公司，因誤導和虛假性廣告，已達成682萬元的和解民事處罰和永久禁止令。（記者劉先進╱攝影）

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