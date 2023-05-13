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聖荷西常青谷學院原住民課請非原住民教 惹議

記者王子涵／聖荷西報導
原住民社區對學區的決定表示失望。（取自聖荷西焦點報）
原住民社區對學區的決定表示失望。（取自聖荷西焦點報）

聖荷西常青谷學院（Evergreen Valley College）近日為美國原住民研究課程聘請了首位全職教師。但因候選人的身分並非原住民，遭到600多位社區居民的聯名抗議，最終校區不得不放棄任命。

聖荷西常青谷學區在日前的會議上，批准聘用該校族裔研究講師蒂伯（Ryan Tripp）為這門課程的全職講師。一眾抗議者身穿原住民傳統服飾，並擊鼓抗議，認為這將加深對原住民社區的歧視。

該校族裔研究教授維拉利爾（Arturo Villareal）表示，當終於有機會選定一人代表原住民學生時，學校卻讓所有人失望。他指出，學校族裔研究部門對最終任命根本沒有發言權。

蒂伯是一名歷史學教授，同時是一名族裔研究助理教授。當他得知社區反對聲音後，便在當晚通過郵件向學區遞交了拒絕任命的決定。蒂伯說，自己是多族裔，但並非美國原住民。不過由於蒂伯父親家族起源於20世紀安第斯山脈的原住民文化，他也將自己與原住民社區聯繫起來。

蒂伯表示，原住民文化是他整個學術生涯的研究課題，包括他的博士項目。「如果這個職位的老師得不到原住民社區的支持，那麼不光是我，任何一個人都不配在常青谷學院教授族裔研究課程。」蒂伯說。

學區發言人表示，學區重新審視了聘用流程，發現此次聘用與其他教師崗位的聘用過程不存在任何差異。學區副委員長富恩特斯（Maria Fuentes）表示，她願意與社區繼續溝通，共同解決這一問題。

原住民學生羅德里格斯（Marcus Rodriguez）說：「我不接受一個非原住民的老師告訴我，我的祖先是怎樣生活的。」

全國原住民教育組織統計，僅有0.5%的教師為原住民，原住民學生人數占1%。在聖他克拉拉縣，原住民人口達到1.2%。

原住民 學區 聖荷西

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