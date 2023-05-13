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史大播放「學生唔易做」聚焦亞裔學生心理健康

記者葛歆睿／史丹福報導
參加活動的家長與學生以亞裔為主。（記者葛歆睿／攝影）
參加活動的家長與學生以亞裔為主。（記者葛歆睿／攝影）

研究表明，與非西語裔白人青少年相比，亞裔青少年產生心理健康問題的概率相似。 然而，亞裔卻是使用心理健康服務最少的群體之一，而且亞裔青少年的心理健康需求未得到滿足的程度高於白人青少年。

史丹福亞裔健康研究和教育中心與史丹福健康圖書館、美國醫學婦女協會、以及亞洲健康服務中心日前合作舉辦紀錄片「學生唔易做（Try Harder）」觀影和小組研討會活動，邀請影片導演兼製片人Debbie Lum，主要人物之一Kian Mojabi、史丹福臨床教授Rona Hu，單口喜劇演員Cathy Zhao，一起探討亞裔美國青少年及其家人的心理健康議題。

「學生唔易做」上映於2021年，真實地紀錄了舊金山頂級公立高中洛威爾高中（Lowell High School）幾名四年級學生申請大學的過程。影片中激烈的競爭、學生的壓力、家長的焦慮，足以讓觀影者感到窒息。而對於亞裔學生來說，由於大學的種族配額，想進名校更要加倍努力。

Debbie Lum認為，學業對每一個族裔的學生來說，都是壓力的主要來源。但是由於種種原因，亞裔沒有歸屬感，無法擺脫求生者心態，認為他們沒有資源、沒有選擇，只能努力變得更加優秀。她認為如今教育水平普遍提升，在選擇大學時，應更注重契合自己的人生規畫，不必非名校不可。

她表示，作為一名母親，無論孩子進了哪一所大學，將來成就或大或小，家長與孩子之前的關係都不會改變，「很多人都忘了這種關係多麼珍貴，而且比大學要長久許多。」

Rona Hu指出，亞裔家長和孩子首先應當允許不好的事情發生和存在，例如孩子某次考試成績不佳，或者收到大學的拒信。此外，家長應該學會富有同情心地傾聽（Compassionate Listening），類似「即使你失敗了我也愛你」、「我相信你可以做得更好」這種看似是鼓勵的話，其實沒有一點幫助，因為孩子不會想回答這種話，如此一來就阻塞了溝通。家長應該告訴孩子，「如果你有什麼想法，可以對我講。」

Cathy Zhao和她的非營利喜劇俱樂部「Laugh it Out Hub」另闢蹊徑，通过喜劇創作與表演幫助青少年解決心理健康問題。Cathy表示，自卑、羞恥、壓力這些負面情緒，用開玩笑的方式排解出來，這對青少年尤其有效。

Debbie Lum表示，家長與孩子之間的關係最為珍貴，比大學更長久。（記者葛歆...
Debbie Lum表示，家長與孩子之間的關係最為珍貴，比大學更長久。（記者葛歆睿／攝影）

亞裔 心理健康 教育

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