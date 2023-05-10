烏克蘭代表團到訪 聖縣升烏國旗歡迎 李洲曉出席活動

聖他克拉拉縣府升烏克蘭國旗，歡迎烏克蘭開放世界代表團。（記者王子涵／攝影）

聖他克拉拉縣府9日升起烏克蘭 國旗，歡迎烏克蘭開放世界代表團（Open World Ukrainian Delegation）來訪聖縣。縣議長艾倫伯格（Susan Ellenberg）、華裔縣議員李洲曉（Otto Lee）、縣議員查維斯（Cindy Chavez）出席活動。

烏克蘭駐舊金山總領館發言人沃諾希娜（Anna Voloshyna）歡迎開放世界代表團的到來，並且感謝聖縣縣議會在去年3月決定中止與俄羅斯 莫斯科市姐妹城市關係，以支持烏克蘭人民抗擊俄羅斯軍隊的入侵。

隨後，來賓向因戰爭失去生命的烏克蘭家庭和人民默哀。

李洲曉指出，在俄烏戰爭前烏克蘭對於聖縣居民乃至全美民眾都是陌生的，「烏克蘭是歐洲最大的國家，人口與加州 相當。」他表示，烏克蘭軍民在過去的15個月中，摧毀了數千輛侵略的俄軍坦克和載具。「隨著全世界十幾個國家對烏的軍事援助，烏克蘭已經準備好收復失去的領土，以達到最終的目的，和平。」李洲曉曾在去年3月探訪位於華盛頓的烏克蘭之家。