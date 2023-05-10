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烏克蘭代表團到訪 聖縣升烏國旗歡迎 李洲曉出席活動

記者王子涵／聖他克拉拉縣報導
聖他克拉拉縣府升烏克蘭國旗，歡迎烏克蘭開放世界代表團。（記者王子涵／攝影）
聖他克拉拉縣府升烏克蘭國旗，歡迎烏克蘭開放世界代表團。（記者王子涵／攝影）

聖他克拉拉縣府9日升起烏克蘭國旗，歡迎烏克蘭開放世界代表團（Open World Ukrainian Delegation）來訪聖縣。縣議長艾倫伯格（Susan Ellenberg）、華裔縣議員李洲曉（Otto Lee）、縣議員查維斯（Cindy Chavez）出席活動。

烏克蘭駐舊金山總領館發言人沃諾希娜（Anna Voloshyna）歡迎開放世界代表團的到來，並且感謝聖縣縣議會在去年3月決定中止與俄羅斯莫斯科市姐妹城市關係，以支持烏克蘭人民抗擊俄羅斯軍隊的入侵。

隨後，來賓向因戰爭失去生命的烏克蘭家庭和人民默哀。

李洲曉指出，在俄烏戰爭前烏克蘭對於聖縣居民乃至全美民眾都是陌生的，「烏克蘭是歐洲最大的國家，人口與加州相當。」他表示，烏克蘭軍民在過去的15個月中，摧毀了數千輛侵略的俄軍坦克和載具。「隨著全世界十幾個國家對烏的軍事援助，烏克蘭已經準備好收復失去的領土，以達到最終的目的，和平。」李洲曉曾在去年3月探訪位於華盛頓的烏克蘭之家。

查維斯表示，她曾在數年前去到烏克蘭遊玩，除文化與景色讓她驚艷以外，烏克蘭人民的能量給她留下最深的印象，而這樣的精神在過去一年讓全世界都認識到。「保護家庭、文化和國家的未來，烏克蘭是世界重要的一員。」查維斯說。

烏克蘭開放世界代表團於5日到達聖荷西國際機場。（李洲曉辦公室提供）
烏克蘭開放世界代表團於5日到達聖荷西國際機場。（李洲曉辦公室提供）

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