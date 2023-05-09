國會議員劉雲平矽谷籌款會 討論AI立法

國會議員劉雲平矽谷籌款會與會議代表們。（受訪者供圖）

加州選出的聯邦眾議員劉雲平 （Ted W. Lieu）近日在舊金山矽谷舉辦籌款會，並與華裔科技界高管和相關創投界代表，就人工智能（Artificial Intelligence，AI ）發展過程中的立法可能性，進行長達兩小時的座談。劉雲平去年底當選聯邦眾議院民主黨黨團副主席，成為排名第四的領導人。這位民主黨新星在推特上擁有超過160萬粉絲，以犀利發文對抗前總統川普而聞名。

劉雲平表示，從來沒有一個籌款會像今天這樣把立法的討論與籌款活動相結合；在聽到大家對於新興行業的擔憂，以及將現有高科技發展結果分析報告之後學習到了很多，希望以後能經常到訪矽谷，與大家一起探討關於AI立法與相關政策的討論。

活動組織者孫曉光（Don Sun）表示，華人 支持政客的方式不應只是參與籌款，還應該參與到更早的政策制定上，應藉籌款的機會，將華人社區所遇到的困難和問題，以及一些解決問題的思路和方法，同時與他們溝通，才可以逐漸做到官民的雙向了解和支持。他說，值得欣慰的是，近幾年華人群體支持政客的捐款，已經從之前主要集中在小商業向高科技領域和大公司主管邁進，支持者們已經意識到政治對於社區生存的直接影響。

與會代表們紛紛表達隨著AI的發展，辨別信息真假令人擔憂，以及華人作為美國本地公司持股人的限制等問題。劉雲平表示，面對這一問題，國會層面目前還沒有相關的立法可以參考，是無解的，但是願意和大家一同探討，並在國會層面與兩黨合作。沒有遵循的前例，只能是做好事後的防範。 劉雲平與妻子Betty Lieu出席矽谷籌款會。（受訪者供圖）

另外在聯邦地方各級政府之間對AI的政策是不同的，地方對於AI政策的制定會快於聯邦。劉雲平表示，願意聽到地方或是州針對於AI方面的政策，這樣會給他在聯邦立法做借鑒。他說，美國的智庫通常是在外交方面做很多努力，如果在矽谷可以有一些高科技高管，有一些AI動向的簡報，那是非常有價值的參考。

座談會議最後達成的的共識是，高科技從業人員和相關領域的創投人員代表，定期在AI發展方面提供白皮書，給國會輸送一些最前沿的諮詢。

代表國會第36選區的劉雲平，自2014年起出任聯邦眾議員。他的選區在洛杉磯西區。劉雲平已四度連任眾議員，現為眾議院外交事務委員會及司法委員會成員。