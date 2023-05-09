舊金山市中心3成辦公空間空置 面積相當13棟Salesforce大樓

舊金山市中心空置辦公面積高達1840萬平方呎，與2020年空置率約4%相較，是一個重大改變。(Getty Images)

舊金山 市中心正在經歷有紀錄以來的最嚴重辦公室空置危機，有31%辦公空間可供出租或轉租。城市心臟地區有驚人的1840萬平方呎可用空間，足夠容納9萬2000名員工，等同於13棟Salesforce大樓空間。

「紀事報」使用房地產 經紀商「Lee & Associates」提供數據，製表列述主要市中心辦公室大樓空置情況。空置辦公室激增代表著租戶有許多選擇，與2020年空置率約4%相較，是一個重大改變。這也引發將辦公室改為住房，或為工作地點帶來更多趣味功能、例如酒吧或屋頂平台等想法。

部分空置大樓與科技巨頭Salesforce及Meta裁員有關，其試圖經由大規模裁員與辦公室整合來減少成本。舊金山最大私人雇主Salesforce接受遠距工作，並在有90%空置空間的50 Fremont辦公大樓、Salesforce Tower與350 Mission St.等辦公大樓對外招租。子公司Slack也離開原位於500 Howard St.前總部、空置率為95.4%，並轉租位在45 Fremont St.、空置率為60%的辦公空間。

Meta也轉租占地43萬5000平方呎、位在181 Fremont的舊金山第三高樓；另一座空置大樓是345 Montgomery St.、是前美國銀行大樓的一部分。

大部分主要租戶甚至須為他們未完全使用的辦公室，繼續支付租金 ，若找不到轉租者，仍須為列為轉租空間承擔責任。隨著今年更多租約到期，空置率預期會上升。「Lee & Associates」創始人柯爾曼(Cody Kollmann)表示，這是舊金山十多年來首次發生辦公大樓租戶對房東有任何影響力或談判權。對租戶來說，是個難得的機會。

現況對房東而言，需要提供租戶不單是放置桌椅地方，「Lee & Associates」董事克萊恩(David Klein)表示，辦公大樓越像旅館，就更吸引租戶，他們留下來的可能性越大；例如休息室、酒吧、餐廳、屋頂平台與戶外公園。

然而，舊金山首席經濟學家伊根(Ted Egan)報告指出，大量空置辦公空間比大量失業者，情況要好得多，最有可能的結果，是辦公大樓租金下降到足以讓租戶需求上升的程度，最終促使復甦。房地產經紀公司「Avison Young」區域董事斯隆克(Nick Slonek)表示，長遠來看，灣區仍是科技、生技、金融與頂尖大學的多元化引擎，艱難時刻將創造機會。