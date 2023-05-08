灣區信賴台灣之友會成立 盼在海外為台發聲

「舊金山灣區信賴台灣之友會」6日式立，除了支持賴清德競選總統，鼓勵鄉親回台灣投票，更希望起到長期為台灣發聲的作用。（本報記者／攝影）

為支持賴清德 副總統代表民主進步黨競選2024台灣總統，「舊金山灣區信賴台灣之友會」6日正式成立。信賴台灣之友會的四位總召集人分別是南灣台灣同鄉會長周信結、僑務顧問李萍萍、南灣台灣同鄉會理事及北加州台灣論壇代表蔡燿燦、保衛台灣大聯盟鄭武略，李漢文僑務委員擔任首席顧問。

李漢文指出，信賴台灣之友會的三大功能是為台灣發聲、支持賴清德競選、鼓勵鄉親回台灣投票 。她說，之友會不同於後援會，不是為了選舉而成立，而是希望能長長久久在海外為台灣發聲。

周信結表示，因為中共的原因，台灣面臨非常大的挑戰。在過去八年，蔡英文總統和賴清德副總統帶領台灣成功抗衡中共威脅的同時，大力發展經濟與科技，他相信賴清德是有實力、有經驗，且能堅持台灣民主生活方式和主權的候選人，之友會將利用過去支持台灣民主和選舉的經驗，為更多鄉親提供管道幫助賴清德競選。

李萍萍表示，明年的選舉非常熱鬧，同時十分關鍵，因為在未來四年領導台灣將非常不容易。她希望有投票權的台灣同胞，不管身在哪裡，都要參加投票，選出一名溫和、穩健、有遠見的領導人。

蔡燿燦指出，除了總統選舉，立法院選舉也很重要，因為台灣所有的行政立法和預算 都要獲得立法院的支持。他舉例，如果美國同意對台軍售，但立法院不通過預算，則相當於前功盡棄。