亞太裔傳統月 中華文化中心獎助邊緣藝術家

中華文化中心一直致力於支持亞太裔藝術活動。（本報資料照片）

中華文化中心(CCC)4日揭曉「亞太裔藝術家未來獎助金」，並慶祝藝術家對基層文化工作的付出和堅持。獎助金資助了28位來自舊金山 各區的本地藝術家。

中華文化中心總監梁凱欣(Jenny Leung)說：「在慶祝亞太裔傳統月的同時，我們不能忽視藝術家在舊金山這個獨特、多元城市裡的重要地位。我們想推廣亞太裔藝術家的創意及其對社區的稳固和建設作用。讓我們一起用希望、歡樂和創意搭建一個沒有亞裔 歧視的未來。」「藝術家未來獎助金」著重為邊緣藝術家群體提供平台、爭取權益，代表了舊金山市對多元文化的支持。

在反亞裔情緒高漲時期，CCC向市和州政府提議加大對亞太裔藝術家的支持和贊助。由此，「亞太裔藝術家未來獎助金」獲得由州參議員威善高和市長布里德籌資，影響力遍布華埠、田德隆（Tenderloin）、市場街南（SoMA）、Excelsior、訪谷（Visitation Valle）等多個區。

CCC教育總監鄺楚瑩(Vida Kuang)說：「藝術家可以通過改變視角和營造歸屬感來改變舊金山的市貌。我們這次投資 亞太藝術家，就等於投資城市的未來。」

「未來獎助金」不單提供無约束資金（unrestricted funding)，還考慮到亞太裔藝術家在申請資源時會遇到的種種障礙，盡量惠及每個藝術家。

獲獎者Jay Malvar說：「錢關乎到一個人的心理，它影響到我們走路的姿態和對他人的看法。因為無约束，未來獎助金減少了我們創作的限制。」