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舊金山市府提遮陽篷許可證費用豁免計畫 簡化申請程序

記者張曼琳／舊金山報導
邵旗謙（左一）在會上發言。（邵旗謙供圖）
邵旗謙（左一）在會上發言。（邵旗謙供圖）

舊金山華埠商戶聯合協會、舊金山勞動發展會、市議員辦公室、安老自助處，共同為解決關於華埠招牌遮陽篷（廣東話也稱簷蓬）問題的新方案舉行講解會。

本次講解會4日下午於北平園內會議中心內舉行。舊金山華埠商戶聯合協會會長邵旗謙（Edward Siu）向本報表示，市府已經為商戶提供解決方案，不論是否收到樓宇檢查局（Building Department）的來信，商戶在會上了解情況，或許會對日後經營有所幫助。

邵旗謙透露，市府目前提出遮陽篷許可證費用豁免計畫，並簡化了許可申請程序。目前申請遮陽篷許可證費所需要的文件包括兩張申請表；房屋證明文件（房屋權屬證明、房屋租賃合同或商業租賃合同等，可證明申請人對該房屋具有合法使用權的文件和經營執照）；遮陽篷相關文件（包括設計圖、安裝圖、規格書、品牌型號資料）；安全證明文件（包括安全檢查紀錄、雨篷安裝合格證、建築結構圖等證明雨篷安裝符合安全標準的文件）以及相關的繳費憑證。

邵旗謙表示，多位市議員辦公室代表在場承諾，將為華埠面臨的遮陽篷問題提供協助，也會將今日發布的信息整理成資料，上傳網站供居民和商家查詢。

本次講解會4日下午於北平園內會議中心內舉行。（邵旗謙供圖）
本次講解會4日下午於北平園內會議中心內舉行。（邵旗謙供圖）

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