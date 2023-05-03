耆老心理健康堪憂 盼政府干預 金山圓桌會收集社區需求

加州耆老服務局最近在舊金山安樂居30街老年中心舉行老人行為和心理健康圓桌討論會。（記者劉先進 ／攝影）

加州 蒙特利公園和半月灣的兩起大規模槍擊，兇手均為亞裔老年人，也影響老人生活。加州耆老服務局（Area Agencies on Aging）最近在舊金山安樂居30街老年中心舉行老人行為和心理健康 圓桌討論會，希望收集社區需求，讓州府增強政策和投入，改善老人心理健康。針對包括中文在內的雙語心理治療師人手缺乏，州耆老服務局總監德瑪洛斯（Susan Demarois）說，州府希望建立一個連續的系統，涵蓋早期干預、預防、到家庭和社區的門診病人。

當天討論會，包括少數族裔媒體服務（Ethnic Media Services）創始人、執行總監克蘿絲（Sandy Close）等人參與。州耆老服務局的資料介紹說，提供一站式服務，比如家庭照護者服務，社區服務，設置加州友誼專線，為感到孤單的長者提供友好聊天機會。

安樂居行為健康項目副總監黃穎怡說，很多參與者不僅需要支持性治療，也需純粹的支持性同伴諮詢。（記者劉先進／攝影）

安樂居行為健康項目副總監黃穎怡（Wing Yee Wong）說，其所在項目也提供現場行為健康服務。該項目有六個行為健康臨床醫生醫生，來自不同的文化和語言背景，在六個不同地點，為超過2000名參與者提供服務。「我們需要更多的行為健康臨床醫生。但這不夠，因為醫生不可能在中心看到每個人。所以我們很欣賞友誼專線，介紹給參與者。很多參與者不僅需要支持性治療，也需純粹的支持性同伴諮詢。」

她說，在疫情 期間，很多長者感到孤獨，害怕外出和社區暴力，沒人可以傾訴，「我們需要關注老年人的社會需求。有人談到社會處方。為老年人建立更多的團體，給他們一些事情做，我的很多客戶，抱怨感覺沒有價值，他們仍然想學習、作出貢獻。如果社會基本需求沒有得到滿足，如果這些非醫療因素沒有得到滿足，健康就會受到影響。」

西南社區公司執行總監蒂博多說，提供心理健康需注意方式。（記者劉先進／攝影）

西南社區公司執行總監蒂博多（Felisia Thibodeaux）表示，機構做了很多篩查和社區活動。每次張貼大的橫幅，希望進行愛滋病HIV測試，門可羅雀。後來該機構與工作場所的實驗室合作，提供鐮狀細胞貧血篩查、疫情篩查。當民眾篩查時，有其他服務菜單，然後在只有民眾和提供者、護士或做篩查的人在場和安靜的情況下，給他們選擇進行HIV篩查，並提供心理健康、情況類似、須注意方式等協助。比如，某個長者60歲的先生去世了，不敢走出來。「我們不能說，邀請她來老年中心接受悲傷諮詢，克服悲痛，因為人們甚至不願意承認有悲傷。我會說，如此想念你，希望邀請你過來。」

州耆老服務局總監德瑪洛斯說，半月灣和南加州的大規模槍擊慘劇，極大影響老人的生活，州府官員也亟需知道社區需求，如何改進健康問題。她對本報表示，針對包括中文在內的雙語心理治療師人手缺乏，州府希望建立一個連續的系統，涵蓋早期干預、預防、到家庭和社區的門診病人。「治療師缺乏的情況，在整個過程中都會發生。我們能做的最好事情是儘早開始。在預防和早期干預方面，有不少社區機構獻言獻策。有一些問題也會發生在專業護理機構。我們需要各個層次的工作人員，從精神病學家和心理學家和社會工作者，但也需要社區衛生工作者和志願者。」

她還說，社區需要設置一些項目，陪伴老人聊天，能注意到某人的行為變化，原本很隨和的人變得非常憤怒或情緒化，這需要整個社區去做類似的工作。對於一名老人需要從事符合原本文化特色的活動，她說，類似安樂居中心，加州地方又有不少老人中心，進行製作工藝品、拼布等愛好。