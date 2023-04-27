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阿縣估值官業主博覽會 5/6柏克萊登場

記者張曼琳／阿拉米達縣報導
第四屆阿縣估值官業主博覽會活動海報。（阿縣估值官辦公室提供）
第四屆阿縣估值官業主博覽會活動海報。（阿縣估值官辦公室提供）

第四屆阿拉米達縣估值官業主博覽會（4th Annual Homeowners Fair）將在下周六（5月6日）上午10時至中午12時，在柏克萊成人學校（ Berkeley Adult School）舉行。

阿縣華裔估值官羅峰（Phong La）表示，今年第四屆估值官業主博覽會主要內容，將會是很多業主感興趣的柏克萊市的附屬住宅單位（ADU）

他表示，附屬住宅單位一種創新、負擔得起且有效的選擇，可用於增加灣區急需的住房，同時也為親人和後代帶來好處。在博覽會中，將由阿縣估值官辦公室、柏克萊市規畫部、PG&E和東灣水利局（EBMUD）合作，為柏克萊居民提供有價值信息。

上述機構都將派出一名小組成員，介紹其附屬住宅單位申請流程，並提供其他信息資源，包括當地非營利組織、附屬住宅單位建設公司，以及提供相關社區資源的其他機構。

阿縣估值官辦公室自2019起舉辦年度業主博覽會，通過向阿縣居民直接提供資源，以擴大社區參與和教育，允許阿縣居民就重要話題與估值官辦公室和其他的地方司法管轄區進行互動。

本次阿縣估值官業主博覽會為免費活動，現場提供免費車位、咖啡、糕點和抽獎活動。如欲了解更多，可上網https://tinyurl.com/yc4r78kb，或電郵[email protected]了解詳情。

柏克萊 灣區 咖啡

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