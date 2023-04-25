加快住房建設 舊金山市府祭3大赦免

舊金山為加快住房建設，市府出台三大赦免。（記者李怡╱攝影）

舊金山 市長布里德與第四區市議員殷嘉立（Joel Engardio）日前提出立法，消除三大舊金山市規畫法中的障礙，將消除不必要的程序和聽證會，廢除一些要求和地域限制，以更快速地批准新房建設。

新法案是布里德「全民住房計畫」（Housing for All Plan）的關鍵部分，法案符合「舊金山市建房要素規畫」中的約定。建房要素於1月獲得市議會批准並獲得州府確認，新法案將對目前的規畫法進行重大修改，以消除對新建住房的三大限制：

—是消除不必要的審批過程。新法案將修改許多現有的條款，新條款要求規畫委員會批准通過消除符合法規項目的有條件使用授權，使新住屋的建造獲得更快的批准。這一法規將為建商節約6-9個月的時間。

二是取消限制性標準和地域限制。法案將取消限制某些類型住屋的形式或位置的要求，包括放寬對老人住屋、收容所和集體住屋的地理限制，以及改革私人開放空間等開發標準，和50年代制定的關於建築物必須離物業線多遠的要求，將為新住房的開發案提供更大的靈活性。

三是擴大住屋獎勵措施。新法案將取消很多限制，以擴大現有的住屋獎勵計畫，此規定將擴大舊金山市HomeSF計畫的使用範圍，使市府豁免某些可負擔住房項目的費用。

以上出台的新規，均是為了保障布里德在今年提出的舊金山全民住房計畫（Housing for All ）的實施。全民住房計畫已獲得州政府的批准，在未來8年內，舊金山將按計畫建設8萬2000套住宅，其中約4萬7000個可負擔住房單元和3萬5000個市場價單元，建造8萬餘套住房，常規情況下在舊金山需要25年的時間，預計這項計畫的建房速度將打破歷史紀錄。

布里德表示，要將25年完成的建房速度在8年內完成，需要社區的意見幫助而不是阻礙，面對舊金山的毒品 、無家者和住房危機，人們都想要一個解決方案，但是又沒有人希望在自己的社區內建造可負擔性住房或是收容所。接下來市府會聽取社區建設性的意見，為解決住房危機，市府也必須轉變觀念，保障這個城市的工人、老人和家庭有住房，讓舊金山成為全國住房模範城市。