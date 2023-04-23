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劉宏敏：財富500強亞裔CEO太少 竹子天花板仍在

記者劉先進／舊金山報導
劉宏敏說，財富500強中的亞裔執行長太少，亞裔需要打破「竹子天花板」。（受訪者供圖）
劉宏敏說，財富500強中的亞裔執行長太少，亞裔需要打破「竹子天花板」。（受訪者供圖）

劉宏敏說，她的職業生涯中，面臨幾個不同的天花板。作為一個金融業的女性，會遭遇女性晉升障礙，即性別的玻璃天花板（glass ceiling），同時也會面臨無形的亞裔升職障礙，即所謂的竹子天花板（bamboo ceiling）。「我們在花旗銀行打破了玻璃天花板，我是全球金融機構的首位女性執行長。但針對亞裔的竹子天花板依然存在，路漫漫其修遠兮。因為財富500強中的亞裔執行長太少了，只有幾個百分點，其中大多數是南亞人，不是東亞人。」

劉宏敏表示，針對亞裔的偏見和成見存在且普遍。「我感到自豪的是，我的貢獻和打破這些障礙的能力，得到認可。後來的亞裔會更容易地體會到，他們同樣可以運營大型金融機構或大企業。我也是花旗銀行亞洲遺產網路的負責人。最熱衷的事情之一，是為未來一代付出，確保他們有更好的機會，有平等的機會成為非常成功的人，成為組織的未來領導人。」

對於疫情後爆發的仇亞犯罪，劉宏敏感同身受。她說，朋友的先生在地鐵被襲擊，但他們沒有報告警方，只是想翻篇前行。但劉宏敏認為，「這不是防止暴力、仇恨和犯罪行為的方法，我們必須說出來，並且討論為什麼仇亞是錯誤的話題。」最近已有一些亞裔人士對發聲的權利發表了非常多的意見。「但是我們作為一個社區還沒有這樣做，因為大多數時候，大家想避免衝突。我們需要提高權利意識，並透過培訓盟友關係等方法，遏止仇亞風潮。」

亞裔 地鐵 疫情

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