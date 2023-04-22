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聖利安市長、朱感生 參觀東灣中國56民族服飾博物館

記者王子涵／聖利安住報導
聖利安曲市市長岡薩雷斯（右）、前州眾議員朱感生參觀中國56個民族服飾博物館。（解冰提供）
聖利安曲市市長岡薩雷斯（右）、前州眾議員朱感生參觀中國56個民族服飾博物館。（解冰提供）

位於東灣聖利安住市（San Leandro）的中國56個民族服飾博物館（Dasen Multi-Ethnic Costume Museum），日前迎來市長岡薩雷斯（Juan González III）、前加州眾議員朱感生的參觀。創辦人德森學院院長解冰希望藉著一系列展覽和活動，增進族裔間的理解，促進「美美相合」的社會氛圍。

岡薩雷斯表示，歷史能夠團結社區。「人們過度專注於歷史的陰暗面，而忽略歷史多元化的美麗。」岡薩雷斯說，「聖利安住市有機會慶祝如此豐富的文化，無論是墨西哥、韓國、日本、印度、越南還是中國的文化。這些都能夠將不同族裔的人們團結起來。歷史的力量是強大的。」

朱感生表示，十分高興看到如此豐富的文化與服飾展示。「中國是個十分多元化的國家，擁有上百個民族，博物館集中展示了56個較大的民族。」朱感生說，「每個民族都說著傑然不同的語言，擁有不同文化的食物和服飾，在此參觀猶如上了一趟中國歷史課。」

解冰感謝市長的支持：「市長一直希望將各個民族的歷史文化相互融合，彼此溝通，能夠做如此大的一個嘗試和支持，我十分地感謝。」

56個民族服飾博物館於去年1月開幕，共展出56套各個民族的女性服裝和幾套男性服裝，獲得了該市教育委員會的嘉獎和肯定。

解冰表示，民族服飾各具特色。它們色彩紛繁，閃耀著自身光彩，綻放它們的魅力。這促使她保持初衷，致力讓更多的美國主流社會瞭解中國，將宣傳中國少數民族文化為己任。開展、建館、寫書等等，組織和開展一系列豐富多彩的活動，成為推動民族團結進步事業的助力。

56個民族服飾博物館近日得到中國國家博物館授權，播放剛剛完成收錄的56個民族樂器演奏合集。各個民族的代表樂器同奏一首歌。解冰將同時在舊金山市立大學布展，繼續向不同族裔的學生們傳播中華歷史文化。

聖利安曲市市長岡薩雷斯（左三）、前州眾議員朱感生（左二）參觀中國56個民族服飾博...
聖利安曲市市長岡薩雷斯（左三）、前州眾議員朱感生（左二）參觀中國56個民族服飾博物館。（解冰提供）

博物館 加州 越南

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