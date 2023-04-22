債券效果佳 聖縣可負擔住房開發達8成

根據聖縣員工周二提交給聖縣議會進度報告，2016年批准的9.5億元A提案可負擔住房債券效果顯著，聖縣在實現可負擔住房開發目標上取得巨大進展。 （記者葛歆睿╱翻攝）

聖他克拉拉縣議會日前傳出好消息。2016年批准的9.5億元A提案可負擔住房債券 效果顯著，聖縣在實現可負擔住房開發目標上取得巨大進展。

根據聖縣員工日前提交給聖縣議會的進度報告，在實施保障性住房債券的七年裡，聖縣已承諾向近5000個可負擔住房單元提供8.09億元的A提案資金。其中超過4000個單元是針對非常低至極低收入 和需要更多支持服務的居民，已完成聖縣建造4800個單元目標的80%以上。

進度報告顯示，聖縣和社區合作夥伴已經建立了解決可負擔住房危機的成功模式。即使A提案的債券資助到期後，仍能繼續緩解聖縣的住房不平等。

第4區縣議員、縣議會主席埃倫貝格（Susan Ellenberg）表示，聖縣和社區的合作表明，憑藉決心和選民的支持，可以成功解決可負擔住房危機，並大大減少遊民 人數。

A提案是聖縣新建可負擔住房的最大資金來源，但並不是唯一的資金來源。包括所有資金來源在內，聖縣自2015年以來已批准約10億元，在10個城市建造近7000套可負擔住房。其中1500套已經投入運營，包括A提案資助的1314套。今年預計將再有693套A提案資助的可負住房上線。

A提案的主要策畫者，聖縣第2區議員查維斯（Cindy Chavez）指出，到目前為止，已通過A提案資金安置了近3000人。等在建項目完成時，另外1萬1208人將得到安置。她相信通過有效利用資源，聖縣和合作夥伴可以提供個人和家庭所需的住房保障。

A提案資金優先為非常低收入和極低收入群體建造住房。報告稱，聖縣及其合作夥伴已經超額完成了為非常低收入的個人和家庭建造600個出租住房單元，和為極低收入個人和家庭建造800個出租住房單元的目標。

社區合作夥伴「目標：住房」（Destination：Home）首席執行官洛文 (Jennifer Loving) 表示，很高興聖縣的合作能夠幫助成千上萬遊民，期待未來能夠延續這種合作關係，以結束遊民現象，並創建真正適合所有家庭可持續發展的社區。