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債券效果佳 聖縣可負擔住房開發達8成

記者葛歆睿／南灣報導
根據聖縣員工周二提交給聖縣議會進度報告，2016年批准的9.5億元A提案可負擔住房債券效果顯著，聖縣在實現可負擔住房開發目標上取得巨大進展。 （記者葛歆睿╱翻攝）
根據聖縣員工周二提交給聖縣議會進度報告，2016年批准的9.5億元A提案可負擔住房債券效果顯著，聖縣在實現可負擔住房開發目標上取得巨大進展。 （記者葛歆睿╱翻攝）

聖他克拉拉縣議會日前傳出好消息。2016年批准的9.5億元A提案可負擔住房債券效果顯著，聖縣在實現可負擔住房開發目標上取得巨大進展。

根據聖縣員工日前提交給聖縣議會的進度報告，在實施保障性住房債券的七年裡，聖縣已承諾向近5000個可負擔住房單元提供8.09億元的A提案資金。其中超過4000個單元是針對非常低至極低收入和需要更多支持服務的居民，已完成聖縣建造4800個單元目標的80%以上。

進度報告顯示，聖縣和社區合作夥伴已經建立了解決可負擔住房危機的成功模式。即使A提案的債券資助到期後，仍能繼續緩解聖縣的住房不平等。

第4區縣議員、縣議會主席埃倫貝格（Susan Ellenberg）表示，聖縣和社區的合作表明，憑藉決心和選民的支持，可以成功解決可負擔住房危機，並大大減少遊民人數。

A提案是聖縣新建可負擔住房的最大資金來源，但並不是唯一的資金來源。包括所有資金來源在內，聖縣自2015年以來已批准約10億元，在10個城市建造近7000套可負擔住房。其中1500套已經投入運營，包括A提案資助的1314套。今年預計將再有693套A提案資助的可負住房上線。

A提案的主要策畫者，聖縣第2區議員查維斯（Cindy Chavez）指出，到目前為止，已通過A提案資金安置了近3000人。等在建項目完成時，另外1萬1208人將得到安置。她相信通過有效利用資源，聖縣和合作夥伴可以提供個人和家庭所需的住房保障。

A提案資金優先為非常低收入和極低收入群體建造住房。報告稱，聖縣及其合作夥伴已經超額完成了為非常低收入的個人和家庭建造600個出租住房單元，和為極低收入個人和家庭建造800個出租住房單元的目標。

社區合作夥伴「目標：住房」（Destination：Home）首席執行官洛文 (Jennifer Loving) 表示，很高興聖縣的合作能夠幫助成千上萬遊民，期待未來能夠延續這種合作關係，以結束遊民現象，並創建真正適合所有家庭可持續發展的社區。

縣議會還在周二批准了640萬元的額外資金，用於阿爾瓦拉多公園（The Alvarado Park）經濟適用房項目。這一項目位於聖荷西，提供90套可負擔長者公寓，開發商是聖克拉拉縣房屋管理局。

埃倫貝格表示，聖縣和社區的合作表明憑藉決心和選民的支持可以成功解決可負擔住房危機...
埃倫貝格表示，聖縣和社區的合作表明憑藉決心和選民的支持可以成功解決可負擔住房危機，並大大減少遊民人數。（記者葛歆睿╱翻攝）

低收入 遊民 債券

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