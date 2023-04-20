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統計顯示 矽谷貧富差距愈拉愈大 1%家庭持有36%財富

記者李榮／灣區報導
研究顯示，矽谷的貧富差距愈拉愈大，令人憂心。（記者李榮／攝影）
研究顯示，矽谷的貧富差距愈拉愈大，令人憂心。（記者李榮／攝影）

矽谷聯合創投（Joint Venture Silicon Valley）」發布的「Silicon Valley Index」統計報告2023年版出爐，其中發現矽谷的貧富差距愈拉愈大，「矽谷的貧富差距是全國最嚴重的，而且還繼續在惡化。」

報告顯示，矽谷有全美最大的薪資與財富差距，且愈來愈嚴重。在美國其他的地方，收入的差距減小了1％到3%，但是在2021年矽谷的收入差距增加了5%。事實上，從2008年金融危機以後，矽谷的貧富差距增長的幅度已經成為全國的兩倍。

以「超有錢」的億萬富翁來說，灣區是紐約與香港之外，富豪最密集的區塊。如果以家戶中能有超過100萬元的可投資資產家戶而言，矽谷至少有16萬3000戶有此實力，其中8300戶更有超過1000萬元的可投資資產。這群人僅代表矽谷少於1%的家庭，但是卻持有36%的整體財富。相對而言，約有22萬戶的矽谷家庭，在投資資產的總體價值上，少於5000美元。

另外，研究還顯示，有少於2%、約2萬2000戶的矽谷家庭，甚至連銀行帳戶都沒有。整體來說，矽谷有23%的家庭生活在窮困線之下，比例愈來愈高。

矽谷 投資 灣區

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