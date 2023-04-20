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保護互聯網檔案館金山議會通過 促加州和國會採取行動

記者李怡／舊金山報導
陳詩敏呼籲，支持和保護互聯網檔案館。（記者李怡／攝影）
陳詩敏呼籲，支持和保護互聯網檔案館。（記者李怡／攝影）

舊金山市議會日前一致通過了由第一區市議員陳詩敏（ Connie Chan）提出的關於「 支持數字圖書館和互聯網檔案館的決議」。決議支持所有圖書館都有保存和借出數字、印刷書籍的基本權利，敦促加州立法機構和美國國會採取行動，保護數字圖書館。

陳詩敏呼籲，支持和保護互聯網檔案館。（記者李怡／攝影）
陳詩敏呼籲，支持和保護互聯網檔案館。（記者李怡／攝影）

在舊金山市議會表決此項決議之前，陳詩敏與「互聯網檔案館」（Internet Archive ）創始人卡爾（Brewster Kahle）、電子前線基金會執行董事柯恩（Cindy Cohn）、維基媒體基金會首席法律顧問羅斯洛夫（Chuck Roslof）和本地作家亨利（Liz Henry）等互聯網檔案館的支持者，在市府門前集會，呼籲採取行動，阻止對互聯網檔案館的攻擊。

陳詩敏表示，每個人都有免費獲取信息的權利。互聯網檔案館的信息需要繼續向公眾開放，特別是生活在禁止閱讀某種書籍的地方，線上獲取信息是閱讀的唯一途徑，這也是保障民主權利和言論自由的關鍵舉措。

作家亨利表示，根據上次人口普查，殘障人士占全市人口的6%，行動不便的65歲以上長者占15%。這部分人去到圖書館是非常困難的。如果沒有互聯網檔案館的支持和在線查詢信息，她正在做的研究、寫作和幫助學生們批改作業等，都無法順利完成。

她表示，請更多民眾和政府政策支持數字圖書館，保護互聯網檔案館，因為它真正幫助到很大一部分人群，幫助大家解決了閱讀需求。

互聯網檔案館是舊金山一個非營利性研究型網站，提供超過4100萬本書和電子文本，以供研究人員、歷史學家、學者、閱讀障礙者和公眾免費訪問。此外，Internet Archive檔案館還保存了由於圖書禁令、物理障礙或地理條件限制而無法借閱的書籍。

一位法官3月裁定，互聯網檔案館侵犯了四大出版公司的版權。這些公司聲稱，檔案館在疫情期間提供免費數字版本圖書，侵犯了版權。此裁決阻礙互聯網檔案館提供免費信息訪問權限。

陳詩敏的決議案通過後，數字圖書館將可為有需求的人提供更多的借閱資料，而避免被判侵權，也將為民眾提供更多的免費信息訪問。

圖書館 舊金山 人口普查

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