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力挺賴清德 北加州「信賴台灣後援會」成軍

本報記者／聖荷西報導
為支持賴清德副總統代表民主進步黨競選2024台灣總統，「北加州信賴台灣後援會」於4月19日在南灣聖荷西台灣會館正式成立。（本報記者 / 攝影）
為支持賴清德副總統代表民主進步黨競選2024台灣總統，「北加州信賴台灣後援會」於4月19日在南灣聖荷西台灣會館正式成立。（本報記者 / 攝影）

為支持賴清德副總統代表民進黨競選2024台灣總統，「北加州信賴台灣後援會」於19日在南灣聖荷西台灣會館成立。後援會表示，他們是賴清德4月12日被正式提名以後，第一個在海外成立的「信賴台灣後援會」。

北加州信賴台灣後援會」的總召集人是世界台灣客家聯合總會會長鍾振乾，榮譽召集人是東灣台美人文化會館創辦人柯耀宗，榮譽顧問是北加州台灣歌仔戲劇團團長劉玲霞。共同召集人有矽谷台灣同鄉會會長林政原、僑務委員陳德輝。民進黨矽谷支黨部主委張正邦擔任執行長，台灣會館辧公室主任藍唯甄擔任副執行長兼發言人，FAPA北加州分會理事何佩真擔任總幹事。

當日出席後援會成立大會的，還有前民進黨矽谷支黨部主委林觀莉等70多名台美人士。後援會打出「拼經濟」、「護民主」、「強國防」、「保和平」、「Team Taiwan挺台灣」等標語，呼應賴清德的競選重點和口號。

張正邦表示：「我們深信賴清德副總統是一位能帶領台灣走向世界、與更多民主國家交朋友、在民主道路上繼續引領台灣走向國際迎向未來的最佳人選。同時，他也最能延續蔡英文總統這七年多來執政的優異成績。」他指出，2024年大選的兩大目標是總統高票當選，以及國會單獨過半。

劉玲霞指出，前總統李登輝曾讚賞賴清德為台灣難得一見的政治人才。他當台南市長的第二任期時，堅決對抗貪污會員惡勢力的台南議長李全教，展現了毅力、正義和領導力。而因為賴清德的台灣論述「台灣不需要宣布獨立，因為台灣早就是一個主權獨立的國家，不屬中國！」，劉玲霞相信他是「唯一信賴的總統侯選人」。

藍唯甄表示，賴清德本著他始終如一的「民主、繁榮、和平」的主張，對外將確保美中台政策明確，對內將提升台灣人民福祉。由他從蔡英文手中接棒，是對未來做最好的選擇。她稱，「每次選舉都是一場民主保衛戰」，呼籲台美人即使身在海外，也要發揮力量。

鍾振乾希望各位鄉親於明年1月13日回台灣投下神聖一票，支持賴清德主席。他指出，賴清德的學經歷是目前檯面上政治人物中最好的一位。而且他從貧寒家庭成長，從基層做起，擁有中央和地方經驗，同時具國際觀。他相信賴清德將延續蔡英文政府的路線，加強跟美國、歐盟及東南亞國家的關係，帶領台灣在民主的道路上，自信勇敢走向未來，繼續讓國際肯定台灣的民主自由、經濟表現。

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