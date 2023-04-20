宣揚世界和平 華語朗誦賽啟動 5月21日分組競賽

第六屆全球華語朗誦大賽舊金山賽區得到二十多個當地社團支持。(記者王子涵／攝影）

由中國華文教育基金會主辦的第六屆全球華語朗誦大賽已啟動，今年大賽的主題是「唐音華韻展露風采，四海五洲頌揚和平」。舊金山賽區將由北加 安徽同鄉會、中國科大矽谷校友會等二十多個當地社團組織合作舉辦。

安徽同鄉會會長陳建表示，華語朗誦大賽對於海外華裔 下一代意義重大。通過朗誦，參賽者認識中華文化，認識自己的根在哪裡，知道自己從哪裡來，加強與祖籍國的情感連接。參賽者也能夠展示自己的風采和才華，鍛鍊語言能力。

舊金山賽區的比賽將於5月21日下午1時30分至4時30分舉行。大賽分為四個年齡組，在海外出生或在海外定居的3歲至18歲華裔青少年，和學習中文的非華裔青少年都可以參賽。灣區當地藝術家、教育專家、社區領袖將擔任現場評委。各年齡組設第一、二、三名獎項，並頒發證書和獎品。評委會將於5月26日前完成評比，選出參加全球總決賽的名單。

前加州 眾議員朱感生及夫人周雲菊對朗誦大賽表示支持。朱感生說，在他擔任Berryessa聯合校區學委時，便領導開辦了中英雙語的教學。朗誦比賽能夠幫助傳播華人文化，幫助年輕學子克服公開演講的挑戰，並鼓勵更多華人子弟展示華文學習的成果。

朱感生表示，朗誦比賽能夠幫助年輕的學子克服公開演講的恐懼。(記者王子涵／攝影）

中國科大矽谷校友會會長趙俊松表示，朗誦大賽的主題有關世界和平，在俄烏戰爭持續一年還未結束的背景下，這是世界共同期待的。「中國文化本身有崇尚和平的元素，希望這次大賽能夠將和平的理念傳播到世界各個角落。」趙俊松說，「中國作為世界第二大經濟體，文化自信也應體現在傳媒中，逐漸提高外國友人學習中文的積極性。」

全球總決賽定於5月29日至6月19日在線上統一舉行，除評選獎項以外，部分優勝者還將獲邀赴華參加為期12天的朗誦集結營，參加者抵達集結點後費用由主辦方承擔。

北加江蘇同鄉會創會會長兼名譽會長吳有義指出，海外華裔下一代的中文學習面臨挑戰。在網絡學習的環境下，中文讀寫能力下滑嚴重。「陳建會長30多年來扎根中文教學，為灣區乃至全美都提供了寶貴經驗，她在中文教學領域具有很大號召力。」吳有義說。

江蘇同鄉會現任會長酈志堅指出，華裔在美國是個模範的種族，這與中華文化的傳承息息相關。他說：「中國經濟發展非常迅速，但是在傳承中華文化、講好中國故事方面還有很大提高空間。」

美國德森學院56民族服飾博物館院長解冰指出，詩歌走進孩子的世界十分重要。「中華文化中的人文精神是其他文化無可代替的，希望這樣的精神走進各族裔孩子們的行為語言，讓他們了解中華文化的美和趣味。」解冰說。