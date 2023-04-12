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金山治安惡化 全食超市關閉8街分店

記者李怡／舊金山報導
全食超市分店因治安問題關閉，市議員麥德誠推安全立法，增加警員。（記者李怡／攝影）
全食超市分店因治安問題關閉，市議員麥德誠推安全立法，增加警員。（記者李怡／攝影）

舊金山全食超市(Whole Foods Market)日前宣布，基於對店內員工的安全考慮，位於市場街的三一分店（Trinity）將無限期停業，多名市府官員對此表示惋惜。

全食無限期停業的Trinity分店，位於第8街與市場街的交匯處。全食聲明稱，「為確保店內員工的安全，我們已作出關閉Trinity分店的決定，所有員工將被調往附近的分店工作。」這是舊金山市區在一個月內，第二家因安全問題關閉的超市。早在本月初，Safeway北岸區(North Beach)近漁人碼頭分店，也因市內的安全問題關閉。

市長布里德辦公室對此發表聲明強調，保護公共安全是市長的首要任務，也對重振本市經濟和確保居民與工人的安全至關重要。舊金山市警方和市長辦公室與全食超市合作，正在應對第8街與市場街全食分店的安全問題，市府將繼續關注此店的未來，警方也會積極打擊附近社區吸毒犯罪，提高警方對報警的響應速度，並與商家一起應對零售盜竊行為。

在近期的市長圓桌會議上，布里德表示正從多方面解決公共安全挑戰，包括已推動追加2500萬元警察加班預算，擴大社區巡邏。

市場街所在的第六區市議員麥德誠(Matt Dorsey)表示，全食三一分店的關閉主要是因為安全問題，該店長期遭遇藥品相關的零售盜竊，店面鄰近露天的毒品交易市場等相關安全問題的衝擊。麥德誠表示，他自己就住在關閉的全食超市附近，超市已經不再使用之前的購物籃，改為現在的購物車，因據店員描述早期店內的250個購物籃都已經被偷光了。

為應對市區內治安情況的不斷惡化，麥德誠表示要發起一項立法，「重新確定舊金山警察局的最低人員配置」，並設定在未來五年內達到目標。麥德誠表示，他已經向市府律師邱信福發出請求，幫助起草法案，希望法案能出現在2024年3月的選票上。

麥德誠說，按這項擬議中的法案，警察最低編制將設定為2182名。目前舊金山警察人數截至上個月約為1500人。如將該立法列在選票上，須先得到市議會6票以上的支持才可通過。增加警力，完善警員配置是解決舊金山公共安全問題的關鍵，否則無法在安全挑戰方面取得良好進展，「要讓市民知道，市府正在為改善治安積極努力。」

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