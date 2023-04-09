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魏虹庫市傳福音 與基督徒高唱「一剪梅」

記者葛歆睿╱庫比蒂諾報導
魏虹對庫市的傳福音行動讚口不絕，因為這正是她理想中「有安全感、有連結、有歸屬感的庫市」。（記者葛歆睿╱攝影）
魏虹對庫市的傳福音行動讚口不絕，因為這正是她理想中「有安全感、有連結、有歸屬感的庫市」。（記者葛歆睿╱攝影）

庫比蒂諾市長魏虹（Hung Wei）、城市經理唐葳蘋（Pamela Wu）8日參加了庫市的「123 Let's Go!」商場傳福音慶祝復活節行動，與30多名華裔基督徒用中文演唱基督教聲詩，還演唱了經典中文歌「一剪梅」。

復活節是基督教最重視的節日之一。「123 Let's Go!」商場傳福音行動，紀念耶穌基督為人捨身十字架並復活的節期，組織了來自不同教會和機構的華裔基督徒，在灣區六大華人商場以音樂、詩歌及禮品與禮卡的方式，與民眾分享耶穌受難的意義和復活的喜訊，分享平安的福音，鼓勵人們積極面對生活，重燃對生命的希望。

舉行傳福音行動的六大商場分別為庫市的中信廣場、列治文（Richmond）的東太商場、北聖荷西Pacific Rim Plaza、密爾比達環球廣場和歐化中心，以及都柏林的歐化中心。

魏虹對庫市的傳福音行動讚不絕口，表示希望每個商場都能定期舉行這樣的活動，因為這正是她理想中「有安全感、有連結、有歸屬感的庫市」。居民走出家門，在街上、在Shopping Center，都能感覺到快樂，覺得屬於這裡，這裡是我的家。

魏虹還表示，在公共場所為學生、民間團體提供舞台，讓他們不僅能夠分享成就，同時也對社區做出貢獻。

魏虹、唐葳蘋與30多位基督徒一起用中文合唱。其中兩首曲目更是魏虹親自挑選，一首是著名的基督教聖詩奇異恩典（Amazing Grace），另一首則是經典的中文歌曲「一剪梅」。魏虹透露，之所以選這首歌，是因為覺得它能夠讓人感到被關愛。

當日有六、七個不同教會的信徒參加了庫市的「123 Let's Go!」傳福音行動。中國信徒佈道會本地差傳部長、南灣中心福音中心主任陳鎮和表示，能夠不分派別、聯合信徒的力量，向灣區民眾傳講和平的福音，本身就是一種突破。而在商場這種公共場所傳福音，面向的人群更加廣泛，還可以直接與民眾建立連結，對教徒也是一種鍛鍊。

組織者透露，「123 Let's Go!」團隊計畫每個月都會到商舉辦活動。5月和6月的日子已定為5月13日和6月17日。網站www.123letsgo.org；或致電中信408-996-9220或天道408-446-v1668。

庫比蒂諾市市長魏虹、城市經理唐葳蘋周六參加了庫市的「123 Let's Go!」...
庫比蒂諾市市長魏虹、城市經理唐葳蘋周六參加了庫市的「123 Let's Go!」傳福音行動，與30多名華裔基督徒用中文合唱。（記者葛歆睿╱攝影）

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