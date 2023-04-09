聖荷西鯊魚隊 主場SAP冠名權再續5年

聖荷西鯊魚隊主場將繼續沿用SAP中心的名稱直至2028年。（聖荷西鯊魚隊提供）

聖荷西 鯊魚隊（San Jose Sharks）主場將繼續沿用SAP中心的名稱直至2028年。

鯊魚隊與德國愛思普（SAP）公司8日簽署了一份延長球場冠名權的協議。在過去的10年中，這座位於聖荷西市中心的集娛樂與體育於一體的球場，一直以SAP中心命名，新的協議將冠名權延續5年。

SAP的總部位於德國，主營企業資源管理，被稱為世界第三大軟件公司。SAP在灣區 極具影響力，這得益於與聖荷西鯊魚隊的合作。

SAP美國分公司總經理奧倫（Yaad Oren）表示，「這是SAP公司對灣區的承諾，也是對這片蓬勃發展的地區的投資 ，當然鯊魚隊龐大的球迷社區也是我們考慮的因素」。

鯊魚隊體育娛樂公司執行長貝切爾（Jonathan Becher）表示，與SAP公司的夥伴關係不限於場館上的SAP標誌。由於SAP在全球的影響力，球隊也因此進入更強大的企業合作網絡。同時，得益於SAP軟件分析的能力，鯊魚隊球員的運動表現與觀眾服務都得到提高。

「我們有機會使用到大多數球隊接觸不到的技術。」貝切爾說。

根據2013年冠名權的協議，SAP公司為這座有著30年歷史的場館每年支付335萬元，而SAP公司以及鯊魚隊不願透露此次續約金額。貝切爾只表示，相比於2013年，冠名權的費用有著大幅增長。

根據最初的協議，SAP公司還將每年為鯊魚隊基金會提供37.5萬元的捐款。貝切爾指出，這一金額現在提高到每年50萬元。

兩家公司還計畫在秋季舉辦鯊魚創新挑戰的系列活動，為解決灣區社區問題搭建平台。鯊魚隊與SAP公司將共同作為評委，獲獎者將有機會獲得風險投資者的青睞。

續約消息將正式在聖荷西鯊魚隊本賽季最後一個主場比賽公布。鯊魚隊本賽季在西部八支球隊中排名第七，戰績為22勝40平16負。