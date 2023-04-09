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聖荷西野狼溪防洪改造前 先安置沿岸遊民

記者葛歆睿╱聖荷西報導
聖荷西市議會周二投票通過與聖他克拉拉谷供水區的協議，在對野狼溪進行防洪改造前，疏散、安置居住在沿岸的200名遊民。（記者葛歆╱翻攝）
聖荷西市議會周二投票通過與聖他克拉拉谷供水區的協議，在對野狼溪進行防洪改造前，疏散、安置居住在沿岸的200名遊民。（記者葛歆╱翻攝）

聖荷西市議會在周二一致投票通過與聖他克拉拉谷供水區（Santa Clara Valley Water District）的協議，在對野狼溪（Coyote Creek）進行防洪改造前，疏散、安置居住在沿岸的約200名遊民。供水區將提供480萬元，幫助聖荷西部署外展工作和住房資源，為遊民提供支持。

一直倡導結束聖荷西無人管理營地時代的市長馬漢（Matt Mahan），支持通過與供水區合作，在防洪改造開始之前確保居住在野狼溪兩岸遊民的安全。

2017年野狼溪發生洪水後，供水區承諾對沿岸進行防洪改善。2020年聯邦能源監管委員會（Federal Energy Regulatory Commission）要求供水區將安德森大壩（Anderson Dam）排乾，進行重建或改造，以確保地震安全。為進行安德森大壩改造，供水區需要先完成野狼溪防洪改善，包括建造防洪牆和其他改進措施。

整個洪水改造項目橫跨野狼溪九英里，而沿岸長期以來居住了大量遊民。根據供水區和BeautifySJ最近幾個月的視覺評估，項目區內估計有120至200人，大約六輛汽車。而眾所周知遊民流動性大，實際數字可能更高。

為了能夠順利完成改造項目，同時確保遊民在施工準備和進行期間的安全，聖荷西市將和供水區聯手進行遊民疏散和安置工作。

馬漢認為，如果能夠用正確的方式做這件事，將對各方有利，包括最弱勢的遊民。「我們有機會降低直接的環境影響，為降低未來的洪水風險做好準備，確保不會阻礙安德森大壩的重要項目，並讓遊民安頓下來。」

根據協議，Valley Water出資484萬元；聖荷西市府出面與一家非營利機構簽約，負責與遊民溝通，並幫助他們獲得住房和其他支持；公園、娛樂和鄰里服務部門（Parks, Recreation & Neighborhood Services）將負責領導和協調疏散工作，除了移走車輛、垃圾，確保現場安全，也會為遊民提供儲物袋存放個人物品，並講解事後如何取回。按照計畫的時間表，遣散和清理工作將於6月初完成。

遊民 聖荷西 洪水

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