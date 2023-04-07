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灣區僑務榮譽職 頒發新續聘證書

記者李榮／密爾比達即時報導
當天也表揚僑團於去年僑務委員會成立90周年，辦理各項慶祝活動的貢獻。（記者李榮／攝影）
當天也表揚僑團於去年僑務委員會成立90周年，辦理各項慶祝活動的貢獻。（記者李榮／攝影）

舊金山辦事處及金山灣區僑教中心，舉行金山灣區新續聘僑務榮譽職聘書頒發儀式，由駐舊金山辦事處處長賴銘琪代表僑務委員會頒發。同時並頒發僑委會感謝僑社辦理僑委會成立90周年活動感謝狀、參與僑委會90周年慶徵文投稿活動及捐助僑生獎助學金感謝狀，感謝僑領對於僑社長期的貢獻，也期許大家繼續幫助台灣站上世界舞台。

賴銘琪指出，僑務榮譽職人員在僑社盡心盡力服務，堅定支持中華民國台灣，並且於主流社區推動台灣多元文化、教育等方面的傳承，還協助經貿發展或國民外交。希望透過頒發聘書儀式，肯定榮僑務譽職人員在僑界的貢獻，也希望能鼓勵更多僑胞投入僑社服務志業。

這次新聘及續任僑務榮譽職人員任期自112年1月1日至114年12月31日止。僑務榮譽職人員名單包括：僑務諮詢委員陳松、蔡秀美、林美蓮、張祿生、陳麗都、張希典、鄭積森、陳光博、何台光、毛小苓、汪昌泰、賴積裕、徐民忠；僑務顧問謝鎮寬、薛美英、王詩吟、儀容、宋貞、杜兆明、寇惠風、孫讌福、史慶瑩、邱俊亮、張曉琴、王進德、馬蒨君、王彥邦、陳勝銘、劉惠吟、金慰群、陳碧雲、袁美河、陳陽明、魯國明；僑務促進委員羅貴珠、曾麗香、彭淑婉、林珀平、任陳源、王一尹、吳文一、鄭肇和、張啟偉、施光庭、江詩怡、蘇淑蓉、王淑梅、夏鵬飛、謝凱婷、劉斯友、陳美月、黃楚榕、李亭儀等人。

會中也進行僑務委員會感謝狀頒發儀式，感謝僑團於去年僑務委員會成立90周年辦理各項慶祝活動、參與僑務委員會90周年慶徵文投稿活動、及熱心捐助僑生獎助學金感謝狀。賴銘琪表示，僑界的支持是政府推動涉外及僑務工作最重要的力量，期許僑社發揮影響力，為提升中華民國在國際能見度攜手努力。

中華民國 灣區 舊金山

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