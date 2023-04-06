我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州便宜加油站在哪裡 GasBuddy告訴你

蔡英文洛杉磯僑宴700人齊聚 趙美心出席受關注

國民黨智庫執行長柯志恩 9日灣區演講

記者李榮／灣區報導
國民黨智庫執行長柯志恩本周末將到訪灣區。（王維提供）
國民黨智庫執行長柯志恩本周末將到訪灣區。（王維提供）

中國國民黨智庫執行長、淡江大學教授、國立政治大學校友柯志恩博士，近日在美國訪問，並將於本周三與周四代表國民黨主席朱立倫，前往華府拜會美方政要，並計畫與多個美方重要智庫會面，就中國國民黨智庫對與美、中、台三方的政策及中華民國2024年總統大選等議題，進行交流。中國國民黨指出，柯志恩將於4月8日抵達舊金山灣區，北加州華僑協會等團體籌備聯合灣區僑學界歡迎會，屆時柯志恩在會中專題演講，分享台灣當前政治現況與2024年選情。

去年曾代表國民黨參選高雄市市長的柯志恩出生於屏東，曾任立法委員、淡江大學學務長、中國國民黨副秘書長、立法院厚生會秘書長、中華民國科技部審查委員等職。早期柯志恩還曾在媒體工作，擔任過過TVBS娛樂新聞首任主持人、TVBS兒童新聞首任製作人及公共電視節目製作工作。

國民黨中央委員王維指出，柯志恩演講會將於4月9日（周日）中午12時在聖他克拉拉市狀元樓舉行，演講會中柯志恩會就2024年中華民國總統大選，以及立法委員選舉的議題深入剖析，並與灣區僑胞面對面交換意見、。

王維指出，主辦的北加州華僑協會歡迎關心中華民國的愛國僑胞踴躍參加，但因為座位有限，希望欲參加者盡早打電話報名。報名專線：650-248-1816。

國民黨 中華民國 灣區

上一則

載客量未恢復 加州公共交通面臨財政懸崖

下一則

庫比蒂諾勞森中學、新北新埔國中締結姐妹校

延伸閱讀

「力爭國民黨總統提名」 郭董為4年前負氣離開鞠躬道歉

「力爭國民黨總統提名」 郭董為4年前負氣離開鞠躬道歉
藍「費芯大戰」升溫 蔣萬安喊團結 游淑慧：連公平都難

藍「費芯大戰」升溫 蔣萬安喊團結 游淑慧：連公平都難
灣區首見職業女足球隊 2024賽季亮相

灣區首見職業女足球隊 2024賽季亮相
國民黨智庫執行長柯志恩 周末訪灣區

國民黨智庫執行長柯志恩 周末訪灣區
矽谷灣區迎來首支女足球職業隊 2024賽季亮相

矽谷灣區迎來首支女足球職業隊 2024賽季亮相

熱門新聞

舊金山市府律師邱信福提醒，一定要及時報告騙局。（記者劉先進／攝影）

加州10大騙局 殺豬盤占3成…這個信號 確定就是騙子

2023-03-31 18:29
聯邦貿易委員會（FTC）和少數族裔媒體服務(Ethnic Media Services)最近舉行名為「針對亞裔社區的詐騙」現象討論會。（記者劉先進／攝影）

華裔落殺豬盤騙局 為補救2次被騙 高學歷也難逃

2023-04-03 02:13
「賽拉嗪」（xylazine）會導致步履蹣跚、失去方向，甚至身上出現大型傷口，宛如殭屍。（取自推特）

「殭屍毒品」燒到矽谷 南灣出現第一宗死亡案

2023-04-03 16:39
43歲的舊金山科技高管鮑勃·李（Bob Lee），4日淩晨2時35分在舊金山街頭被人刺死。（取自MobileCoin公司）

矽谷科技高管Bob Lee 舊金山街頭被亂刀捅死 享年43歲

2023-04-05 18:44
矽谷地震規模4.5，震央在Hollister。（翻攝自谷歌）

北加突發規模4.5地震 矽谷震撼

2023-04-04 18:54
唐小姐接著發現，一個2023年才註冊的帳號，賣的水果跟之前詐騙她的賣家一樣，連照片、敘述內容都一樣，只有網址不同，才赫然發現被詐騙。（唐小姐提供）

臉書詐騙猖獗…一頁式購物網 矽谷生化博士也中招

2023-04-04 19:43

超人氣

更多 >
閃婚41天索要千萬 逼死老公…轟動全網 妻被判退錢退房退特斯拉

閃婚41天索要千萬 逼死老公…轟動全網 妻被判退錢退房退特斯拉
會麥卡錫 蔡英文：與盟友更團結 台灣不孤立

會麥卡錫 蔡英文：與盟友更團結 台灣不孤立
7種被「誤會」的食物 適量攝取有益健康

7種被「誤會」的食物 適量攝取有益健康
矽谷科技高管Bob Lee 舊金山街頭被亂刀捅死 享年43歲

矽谷科技高管Bob Lee 舊金山街頭被亂刀捅死 享年43歲
香港前豔星彭丹促成宏都拉斯與中國建交？ 「這場會議」透端倪

香港前豔星彭丹促成宏都拉斯與中國建交？ 「這場會議」透端倪