國民黨智庫執行長柯志恩 9日灣區演講

國民黨智庫執行長柯志恩本周末將到訪灣區。（王維提供）

中國國民黨 智庫執行長、淡江大學教授、國立政治大學校友柯志恩博士，近日在美國訪問，並將於本周三與周四代表國民黨主席朱立倫，前往華府拜會美方政要，並計畫與多個美方重要智庫會面，就中國國民黨智庫對與美、中、台三方的政策及中華民國 2024年總統大選等議題，進行交流。中國國民黨指出，柯志恩將於4月8日抵達舊金山灣區 ，北加州華僑協會等團體籌備聯合灣區僑學界歡迎會，屆時柯志恩在會中專題演講，分享台灣當前政治現況與2024年選情。

去年曾代表國民黨參選高雄市市長的柯志恩出生於屏東，曾任立法委員、淡江大學學務長、中國國民黨副秘書長、立法院厚生會秘書長、中華民國科技部審查委員等職。早期柯志恩還曾在媒體工作，擔任過過TVBS娛樂新聞首任主持人、TVBS兒童新聞首任製作人及公共電視節目製作工作。

國民黨中央委員王維指出，柯志恩演講會將於4月9日（周日）中午12時在聖他克拉拉市狀元樓舉行，演講會中柯志恩會就2024年中華民國總統大選，以及立法委員選舉的議題深入剖析，並與灣區僑胞面對面交換意見、。

王維指出，主辦的北加州華僑協會歡迎關心中華民國的愛國僑胞踴躍參加，但因為座位有限，希望欲參加者盡早打電話報名。報名專線：650-248-1816。