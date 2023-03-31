台原創癌藥包材技轉醫美商品 矽谷超市上市

台灣工研院原創癌藥包材技轉醫美商品AMELIORAGE，矽谷通路大阪超市正式上市。（記者江碩涵／攝影）

台灣工研院孕育新創技轉公司德芙生醫，原致力於開發癌症 藥物包覆材料技術，意外發現包材「醫美效果」相當高，因而轉型為醫美生技業，旗下面膜、精華液都獲得國際獎項，去年與日本美容品牌奇士美（Kissme）聯名銷售，在台灣零售通路熱銷，今年順勢進軍矽谷 ，首度在佛利蒙大阪超市上架，未來目標進軍美國主流美妝通路Sephora等，讓「MIT商品」遍地開花。

台灣生技研發能量高，以往時常替國際大廠代工。德芙生醫來自於台灣工研院旗下技轉新創公司，當時主要開發癌症藥物包覆材料技術，包含糖尿病 患部敷料等，沒想到意外發現，這些包材的「美容效果」超級好，因此轉向醫美。

德芙生醫進軍美國矽谷也有段故事。五年前德芙生醫隨工研院到矽谷參加活動，德芙生醫科技總經理賴治坊在停車場偶遇北加州台灣工商會前會長張啟偉（Allen Chang），並順手給他精華液，讓他帶回去試用。沒想到張啟偉的太太用了愛不釋手，於是張啟偉決定成為德芙生醫美國總代理，串起「台灣土產生醫業」與矽谷的緣分。

張啟偉是思科（Cisco）前工程師，12年前自行創業電腦公司，並替上百家灣區矽谷中、小企業進行電腦網路系統解決方案。他說，原本對生醫、生技一竅不通，但因太太想投資其他商品，因此姑且一試，開啟斜槓人生。

德芙生醫是台灣工研院孕育出的新創公司，具有專利技術MMpH+，這項技術用在癌症藥物外層包覆材料，並同步開發糖尿病患部敷料，但研發團隊發現材料特性對於造成皮膚老化的分解酶有很好的平衡作用，因此成功地研發出減緩皮膚膠原蛋白流失的產品，成為生醫技轉成功的最佳案例。

技轉成功後，如何銷售也成了關鍵。張啟偉說，為了拓展市場，德芙生醫把建立國際品牌視為重要目標，2019年初產品通過歐盟法規要求，取得進口所需CPSR、CPNP等檢驗與證號，打開歐盟27個國家的銷售大門，並進軍法國巴黎香榭大道區內高級沙龍。2022年與日本奇士美聯名推出AMELIORAGE超導逆齡精華，並正式在台灣屈臣氏快閃上架，只花三周，2000組即售罄，今年還會再度與奇士美聯名合作，預估在台銷售數量將是數倍成長。