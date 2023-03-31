「給阿媽的一封信」電影全美巡迴 4月1日聖荷西展演

北加台灣會館和FAPA北加州分會、台灣尚青共同舉辦給「給阿媽的一封信」電影全美巡迴聖荷西站。（主辦單位提供）

北加 台灣會館和FAPA北加州 分會、台灣尚青共同舉辦給「給阿媽的一封信」電影 全美巡迴聖荷西站，用影像藝術說台灣的故事，走向國際建立主體性的路程。

「給阿媽的一封信—島嶼集體記憶」入圍2021年金馬獎最佳紀錄片，並獲頒2021年台灣國際女性影展台灣競賽金獎、2021年法國蘭波影展最佳紀錄片、最佳原創電影配樂、2021年法國The SMR13獨立電影影展，最佳紀錄片、最佳攝影、最佳原創電影配樂。

「給阿媽的一封信」導演陳慧齡用十年重建大時代的集體記憶面貌，用台灣的故事跟世界交朋友，講述一位美術老師回到故鄉，悼念去世祖母，除了面對模糊的家族記憶，也意識到國族歷史的斷裂問題。片中所紀錄的內容觸及台灣各族群的家族記憶與土地連結，也觸及遭受二二八及白色恐怖家族的記憶。

活動備有珍珠奶茶、紅豆湯、蚵仔麵線、鹽酥雞等台灣小吃，學生歡迎索取由FAPA北加州分會贊助的免費學生票。

時間：4月1日下午2時到5時

地點：北加州台灣會館

購票：https://forms.gle/o2NzreSknV77pa7y5