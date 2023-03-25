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加州將審計聖荷西如何使用遊民資金

記者葛歆睿／聖荷西報導
根據去年進行的統計，聖荷西大約有6650名遊民，達到13年來最多。（記者葛歆睿／攝影）
根據去年進行的統計，聖荷西大約有6650名遊民，達到13年來最多。（記者葛歆睿／攝影）

加州參議員科蒂斯（Dave Cortese） 的要求，加州將對聖荷西如何使用遊民資金進行審計。

州聯合立法審計委員會日前投票一致批准了科蒂斯的審計提案。州審計員將審查各種州和地方項目的成功率，包括Homekey項目，以及像聖荷西這樣的城市如何花費州和聯邦資金來減少遊民。

科蒂斯在會議上強調，這不是起訴，而是審計，目的並非是對任何一個城市追責。

根據去年進行的統計，聖荷西大約有6650名遊民，達到13年來最多。其中許多人長期流離失所，截止去年底，有1906人流落街頭超過一年，高於2019年的1553人。聖他克拉拉縣的遊民更超過1萬名，是2007年以來最高。

科蒂斯在目睹哥倫布公園（Columbus Park）一個大型遊民營地的生活條件後，稱之為「一場公共衛生災難」，認為必須採取行動對聖荷西如何使用遊民資金進行審計。他希望審計能在9月完成。

審計提議的共同發起人，代表沙加緬度的州眾議員胡佛（Josh Hoover）表示，遊民問題是加州當前面臨的最大的公共衛生和安全危機。自2018年以來，加州已花費200億元解決遊民問題，但同期遊民數量增加了77%。他相信這次審計能夠提供所需的信息，確定哪些項目和策略有效，哪些無效。

遊民 加州 聖荷西

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