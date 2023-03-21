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灣區禁天然氣設備 為何瓦斯爐除外？

編譯組／加州綜合電
由於權限關係，空氣品質監管機構無法禁止房屋使用烹飪用瓦斯爐。（Getty Images）
由於權限關係，空氣品質監管機構無法禁止房屋使用烹飪用瓦斯爐。（Getty Images）

灣區空氣品質監管機構上周投票決定，將在未來四年內逐步淘汰會造成空氣污染的天然氣暖爐和熱水器。然而，監管機構並未提到淘汰烹飪用瓦斯爐。

這是因為，灣區空氣品質管理局（Bay Area Air Quality Management District）15日批准的新規定並不適用於房屋內部。灣區空氣品質管理局對灣區九縣室外空氣品質的固定污染源具有管轄權，包括煉油廠和住宅暖爐。他們說：「室內空氣品質並不在我們的管轄範圍內。」

同樣地，力爭清除霧霾和溫室氣體的加州空氣資源委員會（California Air Resources Board）去年也批准了一項因應氣候變遷和污染的整體策略計畫，計畫從2030年開始禁售使用天然氣的暖爐和熱水器，但未提及禁用瓦斯爐。發言人說：「我們沒有管轄室內空氣的權力。」

由於暖爐和熱水器持續使用的時間要比烹飪用瓦斯爐長得多，因此造成的污染較大。然而，如果房屋室內沒有使用抽油煙機，人們會直接吸入瓦斯爐產生的不健康氣體。

不過，加州可能會先從新建築中開始淘汰瓦斯爐。柏克萊、舊金山、馬連縣和其他地方政府已制定愈來愈多鼓勵或要求新建築全面使用電器的法規，加州空氣資源委員會目前已要求新建築全面採用電器，包括烹飪用爐具。

負責管理南加州包括洛杉磯、橙縣、河濱和聖伯納汀諾等縣的南海岸空氣品質管理局（South Coast Air Quality Management District）也開始為新加熱設備制定零碳（zero-NOx）標準，如果明年獲得批准，將在2029年生效。

室外污染對健康的影響已有明確且豐富的科學證據，但很少有針對室內瓦斯爐風險的研究。不過，有新研究表示，兒童哮喘可能與室內瓦斯爐排出的有害氣體有關。

去年底發表在「國際環境研究與公共健康期刊」（International Journal of Environmental Research and Public Health）的一項研究估計，室內瓦斯爐與12.7%的兒童哮喘病例有關，與二手菸造成的比例相近。

史丹福大學研究空氣污染對健康影響的專家普魯尼茲基（Mary Prunicki）表示，當他們在使用瓦斯爐，女兒也同時使用髮膠噴霧時，家中的空氣監測器就會響起。她說：「就健康危害而言，室內污染與室外污染同樣重要。」

舊金山加大職場、環境與氣候醫學小兒科醫師荷姆（Stephanie Holm）表示，烹飪產生污染的方式有很多，例如食物本身會將微粒排放到空氣中，燃燒的氣體會排放其他物質，包括一氧化碳、二氧化碳、田烷和苯。

荷姆指出，透過打開窗門或使用抽油煙機有助淨化室內空氣。

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