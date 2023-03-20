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1周2次 舊金山第一共和銀行被降信評至「垃圾」級

記者李怡／舊金山報導
舊金山第一共和銀行，在過去一周內兩次被降信用評級，至「垃圾」級。（記者李怡╱攝影）
舊金山第一共和銀行，在過去一周內兩次被降信用評級，至「垃圾」級。（記者李怡╱攝影）

金融文件19日表示，總部位於舊金山的第一共和銀行（First Republic Bank）的股價本周蒸發58%。所幸16日獲得11家大型銀行存入300億元救援後，收在34.27元。信用評級機構史坦普全球(S&P Global Ratings)已將第一共和銀行的債信評等調降至「垃圾」級。這是這家銀行在過去一周內兩次被降級。

根據史坦普全球評級主管塞克頓（Jeff Sexton）表示，史坦普全球評級將第一共和銀行的長期發行信用評級從之前的BB+評級下調至B+。儘管注入了300億元的無保險存款。B+的評級被認為是「垃圾」級，表明第一共和銀行發行的信貸不是投資級別，違約風險高於平均水平。

除了將銀行一年期或更長時間證券的長期發行人評級下調至BB+外，史坦普全球還將其高級無抵押發行評級下調至B+，次級發行評級下調至B-，優先股發行評級下調至B+，評級為「CCC」。

自矽谷銀行倒閉以來，第一共和銀行被視為下一家面臨倒閉風險的灣區銀行。金融文件顯示，第一共和銀行高層早在數月前便開始脫手持股。

第一共和銀行高層交易大多不受關注，可追溯至1933年的證券法(Securities Act of 1933)。此法豁免銀行向證交委員會登記所持有的證券。

不同於大多數企業的內線交易，第一共和銀行不必通報證交委員會。投資人會仔細分析證交委員會的內線交易報告，尋找該公司展望的蛛絲馬跡。

然而，第一共和銀行的交易消息上報「聯邦保險存款公司」(FDIC)，讓民眾可上官網逐一瀏覽相關內容，其中包括第一共和銀行揭露的財務詳情。

華爾街日報分析，截至15日，第一共和銀行是「史坦普500指數」(S&P 500)公司中，唯一未向證交委員會通報內線交易的企業。紐約簽名銀行（Signature Bank)同樣獲得豁免，但其股價在該公司12日倒閉後，15日已被停牌。

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