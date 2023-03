疫情衝擊灣區公共交通 舊金山公車局：票價回不去了

灣區捷運董事會主席李正元(右二)、舊金山公車局局長科舒鮑(左一)及舊金山縣交通局局長張婷立(左二),15日晚間出席「灣區公共交通的未來」座談會。(記者張曼琳/截屏)

灣區捷運 (BART)董事會主席李正元(Janice Li)、舊金山 公車局(SFMTA)局長科舒鮑(Julie Kirschbaum)以及舊金山縣交通局(SFCTA)局長張婷立(Tilly Chang),日前在舊金山社區空間Manny's出席「灣區公共交通的未來(The Future of Public Transportation in the Bay Area)」座談會。三位女性交通機構領導就其機構在新冠疫情後恢復、財政等多個針對未來公共交通生態問題展開討論。

15日下午約200名社區人士聚集在舊金山16街的Manny's社區公共空間,關注未來該市公共交通發展方向;座談會全長超過兩小時,座無虛席。

科舒鮑認為,市公車局是掙扎中的倖存者,並指出現在公車局的「繁榮」皆因來自聯邦政府的一次性資金。

科舒鮑感謝拜登政府為舊金山市公車局提供超過10億元資金,目前該部門正在將該筆資金的使用盡可能延長至2025年。她表示,在疫情流行之前,市公車局資金結構已經非常不穩定,成本和需求增長的速度快過通貨膨脹,同時該部門還面臨氣候、住房和公平危機(Equity Crisis)。

科舒鮑說:「在疫情之前,我們的資金來源就已經停滯不前,因為疫情我們崩潰了,票價不會再回到甚至是接近我們之前的水平,所以我認為現在的資金狀況為臨界點,」她相信公車局有足夠的時間和足夠好的計畫以應對資金狀況,「因為資金問題必須得到解決,並且必須由我一起解決。」

緊接著,灣區捷運董事會主席李正元介紹捷運收入和預算的組成部分。李正元表示,通常城市機構有兩種預算,一為資本預算用於機構的建造和維護,二為運營預算保障日常運行,另外還有嘗試新事物的資本資金來源。她引入了「車票回收率(Fare Box Recovery Rate)」的概念,代表乘客支付的票價有多少用於實際公共交通的運行。

灣區捷運董事會主席李正元。(本報資料圖)

李正元說:「(車票回收率)對灣區捷運來說十分獨特,在疫情流行前約為70%甚至高達 80%。但在疫情後,在計算每次合併票價以及所有停車收入後約為70%。」她表示,這意味著自2020年3月疫情開始以來,灣區捷運的客運量從每日約43萬次減少至約20萬次。李正元說:「我們失去了這些收入,這使得灣區捷運的實際運行變得尤其困難。」

李正元認同科舒鮑所言,灣區捷運同樣也非常依賴聯邦緊急資金,令捷運不至於陷入財政困境;她預計捷運應該在2025年左右,才可以不依賴聯邦資金。

李正元說:「我認為美國公共交通和公共交通資金的根本問題之一,是我們不知道如何為這個國家的公共機構提供資金。」還指出灣區捷運系統,不如歐洲、上海或香港或其他國家和地區的原因,在於美國並不像上述國家那樣重視公共交通。

她說:「隨著時間的推移,這種投資缺乏已累積到讓運行和維護系統的成本變得如此之高,我們正試圖用更少的錢做更多的事,但所有的事情和疫情一起衝擊了捷運。」

舊金山縣交通局局長張婷立。(取自SFCTA官網)

舊金山縣交通局局長張婷立則表示,約33年來,舊金山縣交通局一直在執行Prop L的0.5美分交通銷售稅提案,這一提案自1989年首次頒布以來,一直為縣交通項目提供資金。張婷立說:「該提案為一項資本計畫,為BART、Muni、Caltrain、街道和高速公路、渡輪系統等提供大量項目資金。其中一小部分用於輔助客運系統,輔助客運系統也是我們資助的唯一的運營項目。」

張婷立感謝舊金山的選民去年投票再次通過Prop L,她指出,舊金山縣為加州唯一通過銷售稅的縣,舊金山是最早建立公共交通優先政策的地區。她認同公共交通優勢,也認為公共交通必須得到保護。

她說:「每一代人都需要挺身而出,我們需要大步向前,因為公共交通現在確實受到威脅。」還表示,儘管舊金山縣交通局不負責運營,但將支持所有為舊金山服務的運營商,包括灣區捷運、市交通局、Caltrain、AC Transit等。