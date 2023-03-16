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灣區科技公司執行長變偷窺狼 多次在中半島女廁犯案

記者李榮／山景城報導
科技公司執行長莫任諾竟然在女廁猥瑣偷窺。（山景城警方提供）
科技公司執行長莫任諾竟然在女廁猥瑣偷窺。（山景城警方提供）

畢業於史丹福大學、35歲的科技公司執行長莫任諾（Eduardo Moreno），今年新年假期時在山景城的連鎖餐飲店潘那拉麵包（Panera Bread）的女廁偷窺女性上廁所時遭被害人發現，一陣追逐後莫任諾甚至惱羞成怒搶奪被害人的手機。山景城警方在深入調查後於15日指出，莫任諾恐是偷窺慣犯，至少還涉及另外三宗的偷窺事件，呼籲被害人出面指認。

依照職業社交媒體LinkedIn的資料顯示，莫任諾畢業於史丹福大學，擁有機械工程的碩士學位。2015年時共同創辦科技公司SeaDrone。

山景城警方調查後發現，莫任諾除了年初在山景城的偷窺事件以外，另外還設涉及至少三宗的偷窺案，顯然為偷窺慣犯。警方透露，另外三宗的偷窺事件，兩宗發生在巴洛阿圖，一宗則同樣發生在山景城。

原本擁有大好前程的莫任諾是在今年1月2日於山景城Panera Bread麵包店偷窺時失風，當時他跑進女廁偷窺，被害女子發現陌生男性的猥瑣行為後大聲尖叫，並立即追出去，接著在附近找到莫任諾，並當面對質。被害人準備拿手機拍照存證，對質時莫任諾還一度搶了受害人的手機，並且又跑回該麵包店。然而，後來在見義勇為路人的幫助下莫任諾還是遭抓住，警方到場後將他送往聖他克拉拉縣監獄

山景城警方表示，莫任諾被捕當時是2日上午11時40分，警方勤務指揮中心接到受害女子打電話報案，稱她在麵包店女廁遭人偷窺。依照被害女子描述，在廁所隔間內就聽到有奇怪的聲音，仔細一瞧竟發現有一名男子從隔間下面縫隙的湊著偷看。女子發現男子怪異的行徑後隨即尖叫，男子也即刻離開，快速離開餐廳。

受害人後來在El Camino Real大道附近找到莫任諾，受害人拿出手機想要拍下莫任諾的照片作為證據，可是莫任諾居然動手搶手機，還將受害人推倒在地。莫任諾之後又將身上的衣服脫掉、企圖變裝，又跳過圍籬，但不知為何又回到麵包店，遭一群旁觀的路人給抓住。

受害女子指稱，莫任諾就是在女廁偷窺她的犯嫌。山景城警方表示，莫任諾最後因涉嫌搶劫，以及偷窺而遭逮捕，並且被送往聖他克拉拉縣監獄。

警方表示，經深入調查後發現的證據顯示，除了當日的案件以外，莫任諾還在多處廁所內偷窺過其他的受害人，因此呼籲社區民眾如果知道詳情，或者還有其他人曾受害，盡快與警方聯繫，電郵：[email protected]

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