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聖他克拉拉縣與蘋果換地 建教師可負擔住房

記者葛歆睿 / 聖他克拉拉縣報導
聖他克拉拉縣議會14日投票通過在庫比蒂諾市教師可負擔住房項目。（記者葛歆睿╱翻攝）
聖他克拉拉縣議會14日投票通過在庫比蒂諾市教師可負擔住房項目。（記者葛歆睿╱翻攝）

聖他克拉拉縣為教育工作者建造可負擔住房的項目在議會取得進展。議會日做投票決定，通過與蘋果公司（Appel）交換，獲得10333 N. Wolfe Road大約五畝的土地，用其中的一部分為當地學區學校教職員工建造可負擔住房，減少他們在工作地方附近居住的經濟壓力。

聖縣議員史密提恩（Joe Simitian）14日表示，需要更多努力關注「消失的中產階級」居民，比如教師。他們沒有資格獲得住房福利，但收入只夠勉強度日。一項2022年的研究表明，包括桑尼維爾和聖他克拉拉在內的聖荷西都會區，是美國主要城市中住房短缺最嚴重的地區。

「許多學區支付的工資，以過去的標準來看，是相當公平的中產階級工資。但考慮到硅谷的住房成本，對人們來說是行不通的，」史密提恩在會議上說，「當在學校教書和工作的人成為社區一部分時，我們的生活會好得多。」

根據加州教育部的數據，2020-2021年加州高中學區初級教師的平均工資約為5萬2141元。根據網站salary.com的數據，聖荷西公立學校教師的平均年薪為7萬504元。

據史密提恩辦公室的一位發言人稱，聖縣將用位於庫市10591 N. De Anza Blvd一塊約為1.5畝土地，與蘋果旗下的Wolfe Properties, LLC交換目標地塊。縣官員現在可以開始規畫教師住房，並為剩餘土地分配其他經濟適用房項目。

金寶市高中教師協會主席麥卡錫 (Kim McCarthy) 表示，由於長時間的通勤，教育工作者，尤其是有家庭的教育工作者，無法充分參與學校社區。麥卡錫是坎貝爾聯合高中學區的一名歷史老師，她說，她從聖他克魯茲開車去上班，單程需要45分鐘。

麥卡錫說：「這讓我很難回家、吃晚飯、與家人共度時光，然後回到學校觀看學生的音樂或戲劇表演、以及體育比賽。」

加州昂貴的住房市場導致教師和學生外流，聖縣學區入學率下降。麥卡錫透露，她的一些同事去年搬到了新墨西哥州等其地方，在那裡教師的工資可以支付住房。

聖他克拉拉縣將通過土地交換的形式，從蘋果旗下的Wolfe Properties,...
聖他克拉拉縣將通過土地交換的形式，從蘋果旗下的Wolfe Properties, LLC獲得10333 N. Wolfe Road大約五畝的土地，其中的一部分為用作教師可負擔住房項目。（谷歌地圖）

學區 教育部 麥卡錫

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