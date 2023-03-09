美中硅谷商會 游宇接任會長

美中硅谷商會舉行換屆儀式，多主流慶賀。（商會提供）

由辛亥革命領導人黃興的孫女黃儀莊創立於2016年的美中硅谷商會（簡稱USCCCSV），宗旨是促進中美雙邊貿易、支援矽谷 的華人 企業主，擴商務關係網，並加強與矽谷其他商會組織及地方政府關係。美中硅谷商會舉辦會長交接儀式，原會長丁維平卸任，由從事地產業的游宇（Marian Chaney）接任第四屆會長。

丁維平是矽谷創業節及丁丁TV創始人，她過去的三年間帶領商會走過疫情 ，推進美中硅谷商會的品牌活動「商業推介會」，並組織商會會員及理事向社區和地方政府員警局等捐贈口罩等個人防護（PPE）物資，為商會贏得了廣泛的社會讚譽。

新任會長游宇是資深商業地產經紀和投資人，Intero Commercial ASIA團隊聯合創始人。她在發言中指出，將繼續在新的經濟和政治環境下，透過華人中小企業和工商業主的廣泛連接，加強與地方政府的溝通，讓商會更有能力幫助華人企業，也一起提高競爭力及對美國社會的影響力。

當日有多位民選官員到場致意，包括密爾布瑞市議員馮嘉輝（Anders Fung）、聯合市議員王耀明等人。兩人都是自己城市裡的第一位華裔移民議員。薩拉度加副市長趙嬿（Yan Zhao）稱讚認同商會的願景以及發展規畫。另外，包括密爾比達新任市長孟塔諾（Carmen Montano），桑尼維爾市議員史佩特利（Tony Spitaleri）等人，也稱美中硅谷商會的工作意義重大，未來將全力支援。孟塔諾還獻唱一首「You raise me up」，炒熱氣氛。