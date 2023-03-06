柯瑞復出狂砍27分 勇士不敵湖人 終止5連勝

柯瑞下半場得到19分。（讀者詹文傑供圖）

金州勇士 5日以105比113不敵詹姆斯缺戰的洛杉磯湖人 ，五連勝戛然而止。缺席1個月的柯瑞 火速復出，下半場砍下19分。最後1分46秒，勇士的湯普森和柯瑞利用三分瘋狂追分，比數只剩下2分，但湖人關鍵時刻依靠大個子戴維斯（Anthony Davis）罰球和內線強吃格林，連續得到4分，拿下比賽。

柯瑞投籃後，隊友甚至沒看清楚是否命中，就轉身慶祝。（讀者詹文傑供圖）

柯瑞2月初因為脛腓骨上韌帶和骨間膜部分撕裂，左小腿出現挫傷，連續缺戰11場。選擇客場復出，明顯是為了提升勇士萎靡不振的客場戰績。久疏戰陣的柯瑞，上半場11中3得到8分，但下半場逐漸找回手感，連續利用大個子擋拆，騰挪出極小的三分空間，抬手命中。又或者突擊籃下，吸引兩個防守人關注，再傳空位的格林上籃輕鬆得分。

湖人王牌詹姆斯賽後和柯瑞互動熱烈。（讀者詹文傑供圖）

可惜，勇士最後1分多鐘連續投籃不中，遺憾輸球。勇士目前主場戰績27勝7負，為聯盟第二好。客場戰績繼續下滑，7勝24負，和活塞並列客場最差戰績。

湯普森22分，波爾10分，格林15分8籃板3助攻。柯瑞三分13中5、罰球6中6得到27分6助攻。他投出三分時，隊友並沒看清是否命中，卻轉身慶祝，可見對他得分的信任。柯瑞說，感覺身體狀況不錯，考慮到賽季長遠，所以需要在復出後有一定的時間限制，「隨著比賽的進行，我身體感覺更強壯了。我希望保持應有的守則，可以安全（不受傷）的打球。後面我打得很努力，但顯然，輸球並非想要的結果。」

湯普森得到22分。（讀者詹文傑供圖）

柯瑞說，教練柯爾賽後也提及，考慮到球隊的輪換陣容、每晚可以擺出來的球員人數，以及隊友在過去五場比賽的表現，主場的壓力，這一段時間，對每個人來說，都是艱難的過渡。「我們試圖找到節奏，也必須保持對彼此的信任，以贏得高水準比賽的勝利。」

湖人的戴維斯砍下39分8籃板6助攻2蓋帽，里弗斯（Austin Reaves）16分，施德爾（Dennis Schroder）11分6助攻，布朗 （Troy Brown Jr.）入帳14分8籃板。湖人王牌詹姆斯右腳肌腱受傷，還需要休戰三周、再評估傷情。他在場上和格林、柯瑞互動熱烈，不時說笑。湖人目前戰績31勝34負，距離可以打附加賽的第十名，只落後半個勝場。